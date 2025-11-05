«Начальная цена — 2,55 миллиона» — стартовал аукцион здания RSU

Сегодня началась электронная аукционная продажа принадлежащего Рижскому университету имени Страдиня (RSU) здания на улице Паласта 3 в Старой Риге. Объявление опубликовано в Latvijas Vēstnesis. В этом доме ранее находилась студенческая резиденция и центр самоуправления студентов.

Продажа проходит в электронном формате и продлится до 5 декабря 2025 года до 13.00. Начальная цена объекта установлена в размере 2,55 млн евро, шаг аукциона - 25 500 евро.

«Это возможность для инвесторов приобрести историческое здание в самом центре Вецриги», - отмечают организаторы торгов.

В состав объекта входят участок площадью 1037 м² и четырёхэтажное здание бывшего училища общей площадью 3695,5 м², а также подвал под двором площадью 65,7 м². Здание построено в 1887 году по проекту архитектора Генриха Карла Эмке и не зарегистрировано как архитектурный или культурный памятник.

Предыдущий электронный аукцион с той же стартовой ценой 2,55 млн евро был объявлен 10 октября, но 17 октября торги были прекращены.