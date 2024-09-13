Началась стройка финальной очереди Южного моста — мимо Зиепниеккалнса на Елгаву

Если вы гуляете по лесу где-то в районе Южного моста в Пардаугаве и видите на деревьях отметки — не удивляйтесь, этот лес будут скоро чистить. Здесь пройдёт четвертая очередь Южного моста.

Начались первые реальные работы — очистка территории на месте, где пройдёт трасса. Первым делом начали чистить там, где сейчас Южный мост упирается в улицу Зиепниеккална.

«Площадь территории — около 20 гектаров. Нам на ней нужно вырубить лес и убрать кусты, все заросли. В сентябре мы очистим территорию до огородов... Следующий шаг — идём в сторону улицы Валдекю, это будет непросто, поскольку там много нелегальных построек. Сроки завершения работ пока назвать трудно, планируем справиться в течение этого года», - рассказал представитель Rīgas Meži Иева Гейстере.

В Rīgas meži рассказали, что на следующей неделе в лес будет заходить тяжелая техника, ну а сегодня уже вырубают кусты. Затем настанет черед муниципальных огородов — под снос могут попасть десятки участков. Многих арендаторов уже предупредили — если договор аренды не продлён — участки нужно освободить немедленно.

Для кого-то эти объявления наверно сюрприз, но вообще, если походить по участкам видно, что большая часть из них уже заброшена.

Сама трасса пройдёт еще дальше параллельно улице Озолциема. И, в итоге упрётся в Елгавское шоссе.

«В рамках этого проекта будет построено двухуровневое подключение к Елгавскому шоссе. Можно будет повернуть без всяких светофоров. Сейчас на этот перекрёсток мы получаем много жалоб», - признал глава управления сообщения и инфраструктуры Рижской думы Андрейс Уртанс.

Предположительно проект будет стоить 122 млн. евро. Более 70 млн из них — средства европейских фондов, 50 евро самоуправление возьмёт взаймы в Госкассе.