На Западную Европу надвигается «метеобомба»: что это?

На Францию, Германию и другие страны Западной Европы надвигается так называемый "бомбовый циклон". Метеорологи предупреждают о быстро развивающемся мощном шторме, который, вероятно, пройдет над Атлантикой и в районе между Бискайским заливом, Ла-Маншем и Северным морем, а затем двинется вглубь континента. Ожидаются шквальные порывы ветра, проливные дожди и как следствие транспортные проблемы.

Сильный шторм обрушился на атлантическое побережье Франции уже в среду вечером. Около полуночи центр низкого давления достигнет Ла-Манша. Ожидается, что он затронет и Испанию, где в Бискайском заливе скорость штормового ветра будет достигать 130 км/ч.

Около полудня в четверг "метеобомба" продолжит движение в сторону Северного моря. Сильные штормовые ветры ожидаются между Гентом и Амстердамом. На западе и юго-западе Германии, в частности, в Шварцвальде порывы ветра разгонятся до 120 км/ч.

В пятницу утром сильный шквальный ветер обрушится с запада и северо-запада на побережье Северного моря. В Гамбурге и Бремене возможны порывы до 110 км/ч.

Шторм достигнет своего пика в Германии к полудню в пятницу. По всей стране возможны сильные ветры скоростью около 100 км/ч, а некоторые метеорологические модели предупреждают о порывах до 160 км/ч.

Вечером в пятницу шторм постепенно отступит, но до вечера субботы на побережье сохранится опасность штормовых нагонов.

"Метеобомба" - что это такое?

Этот метеорологический термин означает быстрое усиление внетропической области низкого давления, при котором давление воздуха в ее центре падает не менее чем на 24 гектопаскаля (гПа) в течение 24 часов.

Такое быстрое падение давления воздуха приводит к возникновению чрезвычайно сильного шторма, который часто называют "бомбовым циклоном". Такие штормы приносят сильные ветры, проливные дожди и могут привести к таким экстремальным погодным явлениям, как штормовые приливы и наводнения.

Вот несколько советов по мерам предосторожности:

- закрепите уличную мебель, незакрепленные предметы и строительные материалы,

- избегайте парковок под крупными деревьями или неустойчивыми конструкциями,

- отложите поездки в регионы, где порывы могут достигать ураганной силы,

- любителям пеших прогулок следует избегать лесов и горных троп.

В пятницу "бомбовый циклон" продвинется дальше в сторону Скандинавии, а в Германию придет холодный воздух с Северного Ледовитого океана. Температура здесь значительно понизится и составит от 9 до 14 градусов. А в Альпах и на вершинах Баварского Леса выпадет снег.