На Западную Европу надвигается «метеобомба»: что это?

Euronews 23 октября, 2025 10:02

Германия, Франция и другие страны Европы в эти дни окажутся под властью низкого давления. Эксперты предупреждают о риске формирования так называемого "бомбового циклона".

На Францию, Германию и другие страны Западной Европы надвигается так называемый "бомбовый циклон". Метеорологи предупреждают о быстро развивающемся мощном шторме, который, вероятно, пройдет над Атлантикой и в районе между Бискайским заливом, Ла-Маншем и Северным морем, а затем двинется вглубь континента. Ожидаются шквальные порывы ветра, проливные дожди и как следствие транспортные проблемы.

Сильный шторм обрушился на атлантическое побережье Франции уже в среду вечером. Около полуночи центр низкого давления достигнет Ла-Манша. Ожидается, что он затронет и Испанию, где в Бискайском заливе скорость штормового ветра будет достигать 130 км/ч.

Около полудня в четверг "метеобомба" продолжит движение в сторону Северного моря. Сильные штормовые ветры ожидаются между Гентом и Амстердамом. На западе и юго-западе Германии, в частности, в Шварцвальде порывы ветра разгонятся до 120 км/ч.

В пятницу утром сильный шквальный ветер обрушится с запада и северо-запада на побережье Северного моря. В Гамбурге и Бремене возможны порывы до 110 км/ч.

Шторм достигнет своего пика в Германии к полудню в пятницу. По всей стране возможны сильные ветры скоростью около 100 км/ч, а некоторые метеорологические модели предупреждают о порывах до 160 км/ч.

Вечером в пятницу шторм постепенно отступит, но до вечера субботы на побережье сохранится опасность штормовых нагонов.

"Метеобомба" - что это такое?

Этот метеорологический термин означает быстрое усиление внетропической области низкого давления, при котором давление воздуха в ее центре падает не менее чем на 24 гектопаскаля (гПа) в течение 24 часов.

Такое быстрое падение давления воздуха приводит к возникновению чрезвычайно сильного шторма, который часто называют "бомбовым циклоном". Такие штормы приносят сильные ветры, проливные дожди и могут привести к таким экстремальным погодным явлениям, как штормовые приливы и наводнения.

Вот несколько советов по мерам предосторожности:

- закрепите уличную мебель, незакрепленные предметы и строительные материалы,

- избегайте парковок под крупными деревьями или неустойчивыми конструкциями,

- отложите поездки в регионы, где порывы могут достигать ураганной силы,

- любителям пеших прогулок следует избегать лесов и горных троп.

В пятницу "бомбовый циклон" продвинется дальше в сторону Скандинавии, а в Германию придет холодный воздух с Северного Ледовитого океана. Температура здесь значительно понизится и составит от 9 до 14 градусов. А в Альпах и на вершинах Баварского Леса выпадет снег.

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Мы все — в одном шаге от преступления

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

