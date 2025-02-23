На выставке об образовании молодежь завлекают на работу в онлайн-казино; что думают организаторы?

"Мысль такова, что мы не можем выбрать то, чего не знаем... Показать, что возможностей много, узнать широту этих возможностей и потом прийти к тому, что вот это - мое", - считает руководитель проекта Skola 2025 Валтс Йиргенсонс.

Стенд предприятия э-игр Winfinity с тегом "Здесь есть работа" (Te ir darbs) расположен рядом со стендами пожарных и полиции. При посещении сайта фирмы становится ясно, что предлагается работа крупье в онлайн-казино, причем с возможностями роста.

Надписи на стенде обещают зарплату до 2500 евро и множество бонусов, включая лучшие вечеринки в городе. Нигде не видно, что стенд - только для взрослых, но интерес к нему большой. Латвийское телевидение задало организаторам вопрос, насколько этично разместить такой стенд на выставке для детей и молодежи.

"Пока все это в рамках закона и мы ничего не нарушаем, это личный выбор каждого, представляется ли ему это адекватным или нет, а то, что это доставляет ему удовлетворение, и делает ли он то, что ему нравится - порядок, если это не нарушает закон", - подчеркнул Йиргенсонс.

Организаторы выставки не считают, что таким способом рекламируются азартные игры. Известно, впрочем, что это предприятие участвует в выставке впервые.

Пост об этом сюжете ЛТВ опубликован в соцсети "Х", где присутствуют, в частности, и такие отклики на него:

- А куда еще идти молодежи работать, чтобы заработать? В онлайн-казино часто и зарплаты выше, и возможности роста лучше, есть и разные дополнительные бонусы, курсы, например. Насколько много работодателей в состоянии предложить равноценные условия труда? Обычно молодежь вообще никуда не хотят брать.

- В самом деле. Выяснили бы факты сначала. Онлайн-казино организуют для нерезидентов Латвии. Работа означает - не играть, а руководить играми, часто обеспечивают дополнительные языковые курсы и т.п. Это посменная работа с хорошей зарплатой, которая может помочь начать/завершить учебу в вузе.

- Когда будет сюжет о процентных ставках по кредитам на учебу и о плате за обучение в Латвии и в Западной Европе? Ненормально, что учеба в вузе в Латвии вдвое дороже и проценты по кредиту на учебу вдвое выше, чем в Нидерландах, а вот качество - не вдвое выше, зато граждане третьих стран здесь учатся по цене бутерброда.

(Иллюстративное фото.)