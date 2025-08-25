Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Августа Завтра: Ivonna, Ludis, Ludvigs, Patricija
Доступность

Взлёт публикаций латвийских учёных. У нас научный прорыв?

Редакция PRESS 25 августа, 2025 10:28

Мнения 0 комментариев

В 2024 году латвийские учёные опубликовали в журналах, индексируемых в базе Web of Science, втрое больше статей, чем десять лет назад. Темпы роста публикаций оказались в полтора раза выше, чем в Литве, и в два раза выше, чем в Эстонии. По относительному приросту Латвия заняла первое место среди стран ЕС, отмечает в своем исследовании экономист Банка Латвии Олег Краснопёров. 

Тем не менее, несмотря на такой прогресс, по числу статей на душу населения страна остаётся в хвосте Европы: 25-я позиция среди 27 государств ЕС — впереди лишь Румынии и Болгарии.

Почемув это происходит? Быстрый прирост объясняется главным образом публикациями в так называемых Emerging Sources, а также в журналах издательств MDPI и Frontiers. Именно появление этих каналов в базе Web of Science вызвало экспоненциальный рост. Если исключить эти издания, динамика латвийских публикаций выглядит куда скромнее.

Emerging Sources — это журналы низкого влияния, где публикация допустима, но не может считаться серьёзным научным достижением. «MDPI» и «Frontiers» в академической среде не первый год вызывают споры: им ставят в вину агрессивный маркетинг, ускоренное рецензирование ради количества, картели цитирования и искусственное завышение импакт-факторов. При этом их сторонники указывают на дешевизну, доступность и гибкость по сравнению с традиционными издательствами.

Сейчас почти половина всех латвийских публикаций в Web of Science приходится именно на «большую тройку» — это один из самых высоких показателей в ЕС. По этому критерию Латвия уступает только Румынии и Болгарии.

Особенно активно Emerging Sources используются в гуманитарных и социальных науках, где на публикации в этих изданиях приходится почти половина всех статей. В естественных и медицинских науках каждый третий труд латвийских авторов публикуется в MDPI. Журналы «большой тройки» популярны почти во всех научных учреждениях и университетах страны.

Проблема не только в том, где публикуются латвийские исследователи, но и в ограниченном финансировании науки: требовать уровня Финляндии, когда условия ближе к Болгарии, некорректно. Однако именно поэтому, подчёркивает автор анализа, необходимо вводить в Латвии ясный регламент качества научных публикаций.

В Финляндии, например, статьи в MDPI и Frontiers вообще не учитываются при аттестации учёных. Введение аналогичного порядка позволило бы Латвии приблизиться к Северной Европе по стандартам, а не оставаться в одном ряду с Румынией и Болгарией, - резюмирует Олег Краснопёров. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 25.08.2025
Латвия: зимой будем есть заграничную картошку
Sfera.lv 49 минут назад
Латвия: всю армию на месяц поставят «под ружьё»
Sfera.lv 1 час назад
Вэнс: завершение войны в Украине может занять от трёх до шести месяцев
Bitnews.lv 1 час назад
Экономист: главный ресурс Латвии — образованный человек
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: сломанные электрочайники как новый вид экспорта
Sfera.lv 3 часа назад
Трамп грозит Кремлю санкциями, но дальше слов дело не идет
Bitnews.lv 4 часа назад
Британия: нарушителям пиво не положено
Sfera.lv 8 часов назад
Германия: пора газовать
Sfera.lv 2 дня назад

«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Читать
Загрузка

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

Важно 13:40

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Читать

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

Мир 13:40

Мир 0 комментариев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Читать

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

Новости Латвии 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Читать

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Читать

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Читать