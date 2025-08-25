Взлёт публикаций латвийских учёных. У нас научный прорыв?

Тем не менее, несмотря на такой прогресс, по числу статей на душу населения страна остаётся в хвосте Европы: 25-я позиция среди 27 государств ЕС — впереди лишь Румынии и Болгарии.

Почемув это происходит? Быстрый прирост объясняется главным образом публикациями в так называемых Emerging Sources, а также в журналах издательств MDPI и Frontiers. Именно появление этих каналов в базе Web of Science вызвало экспоненциальный рост. Если исключить эти издания, динамика латвийских публикаций выглядит куда скромнее.

Emerging Sources — это журналы низкого влияния, где публикация допустима, но не может считаться серьёзным научным достижением. «MDPI» и «Frontiers» в академической среде не первый год вызывают споры: им ставят в вину агрессивный маркетинг, ускоренное рецензирование ради количества, картели цитирования и искусственное завышение импакт-факторов. При этом их сторонники указывают на дешевизну, доступность и гибкость по сравнению с традиционными издательствами.

Сейчас почти половина всех латвийских публикаций в Web of Science приходится именно на «большую тройку» — это один из самых высоких показателей в ЕС. По этому критерию Латвия уступает только Румынии и Болгарии.

Особенно активно Emerging Sources используются в гуманитарных и социальных науках, где на публикации в этих изданиях приходится почти половина всех статей. В естественных и медицинских науках каждый третий труд латвийских авторов публикуется в MDPI. Журналы «большой тройки» популярны почти во всех научных учреждениях и университетах страны.

Проблема не только в том, где публикуются латвийские исследователи, но и в ограниченном финансировании науки: требовать уровня Финляндии, когда условия ближе к Болгарии, некорректно. Однако именно поэтому, подчёркивает автор анализа, необходимо вводить в Латвии ясный регламент качества научных публикаций.

В Финляндии, например, статьи в MDPI и Frontiers вообще не учитываются при аттестации учёных. Введение аналогичного порядка позволило бы Латвии приблизиться к Северной Европе по стандартам, а не оставаться в одном ряду с Румынией и Болгарией, - резюмирует Олег Краснопёров.