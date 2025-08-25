Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Заглядывать на три года вперед пока преждевременно: на размер минимальной зарплаты могут повлиять разные факторы. Но в отношении следующего года изменений не ожидается — всё указывает на то, что в 2026 году минимальная зарплата составит именно 780 евро, считает nra.lv.

Как пояснил директор Департамента коммуникации Минфина Алексис Яроцкис, порядок расчёта минимальной месячной зарплаты и почасовой ставки закреплён в постановлении Кабинета министров от 2015 года. «Пока мы не получили информации от отраслевого министерства о возможных изменениях. Если предложения поступят, мы их рассмотрим», — отметил он.

Госсекретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс добавил, что вопрос о минимальной зарплате будет рассмотрен на Национальном трёхстороннем совете, а затем — в правительстве. Но никаких предложений, отличающихся от ранее утверждённых, министерство не вносило.

Согласно Трудовому закону, минимальная заработная плата не может быть ниже установленной государством. Её размер и порядок расчёта определяет Кабинет министров. Почти пятая часть работников в Латвии получает минимальную зарплату.

Сравнение с другими странами ЕС

В Литве минимальная зарплата в этом году составляет 1038 евро, в Эстонии — 886 евро. В Ирландии — 2281,50 евро, в Люксембурге — самая высокая в ЕС: 2637,79 евро для неквалифицированных и 3165,35 евро для квалифицированных работников.

Самая низкая минимальная зарплата в ЕС — в Болгарии, 550,66 евро.

В Австрии, Дании, Финляндии, Швеции и Италии минимальная зарплата законодательно не установлена. Однако, как отмечают эксперты, в Скандинавии работодатели фактически не платят меньше 2500 евро неквалифицированным и 3500 евро квалифицированным работникам.