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На выборах в Рижскую думу выиграет Шлесерс и это будет выражением народного гнева: Лиепниекс

Редакция PRESS 8 ноября, 2024 16:03

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TV24

Политолог Юргис Лиепниекс прогнозирует, что на выборах в Рижскую думу победит партия Шлесерса. И это произойдет потому, что в обществе накопилось слишком много гнева, объяснил он в программе «Kārtības rullis» телеканала TV24.

«Мы наблюдаем и еще увидим гнев общества, так же как мы это наблюдали, когда после выборов стало ясно, сколько людей проголосовало за Кайминьша и Гобземса. То же самое мы увидим и в Рижской думе через семь месяцев, когда Шлесерс одержит убедительную победу. Почему? Потому что это способ показать блестящим, совершенно бесполезным, пустым, недееспособным людям из «Единства» хоть какое-то отношение», - объясняет Лиепниекс.

Главными задачами Айнара Шлесерса на посту лидера «Латвия на первом месте» (LPV) будет обеспечение победы на местных выборах в Риге и Латгалии, в Рижском районе и на остальной территории Латвии.

Ранее, в своей речи, которая длилась около часа, Шлесерс заявил, что для этого потребуется создать около 40 команд по всей стране. В то же время на следующий день после муниципальных выборов нужно будет готовиться к парламентским выборам, чтобы взять власть в стране.

По оценкам Шлесерса, в настоящее время LPV пользуется поддержкой около 100 000 человек, но этого недостаточно для победы на выборах и необходимо увеличить их число. С этой целью Шлесерс призвал всех членов и сторонников партии быть более активными на публичных аккаунтах партии в социальных сетях, «взрывая» их мнениями и комментариями.

«Наша самая большая поддержка - это мобильные телефоны», - заключил Шлесерс, подчеркнув, что только в социальных сетях за ним следят десятки тысяч человек. Социальные сети важны для его партии, потому что частные СМИ коррумпированы и куплены правящими партиями, и они игнорируют LPV.

В своей речи Шлесерс много критиковал нынешнее правительство, и особенно партию «Единство», которая якобы допустила плохую экономическую ситуацию и демографические проблемы. Прозвучала даже критика в адрес «посольской мафии», поскольку латвийские послы не справляются с привлечением инвестиций. Шлесерс также критиковал KNAB (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией) и прокуратуру за сокрытие правонарушений, например, в эпопее с бегством бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша и в скандале с конвертами «Единства».

Политик заявил, что готов заменить нынешнего мэра Риги Вилниса Кирсиса (Новое единство), поскольку, чтобы избежать застоя, необходимо голосовать за Шлесерса, так как другой альтернативы у рижан нет.

Став мэром Риги, Шлесерс не только уволит ленивых и бесполезных государственных служащих, но и произведет грандиозные изменения в развитии города. Например, он договорится со всеми банками Латвии, чтобы самоуправление снесло или отремонтировало и утеплило дома, отслужившие свой срок. Причем это будет происходить не по одному дому, а целыми кварталами.

Также он пообещал, что каждый предприниматель сможет прийти со своим проектом в Рижскую думу. И если проект будет поддержан, муниципалитет подпишет письмо о намерениях, согласно которому муниципалитет обязуется поддержать проект.

Хотя семейная компания Шлесерсов привлекла инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов для развития Риги, одного проекта для города недостаточно, нужны тысячи проектов. Он сказал, что у него есть четкий план по привлечению иностранных и внутренних инвестиций. Необходимо привлечь инвестиции из США и Китая, а также Германии и Франции. Для развития Риги необходимо привлекать 5-10 миллиардов инвестиций в год. В то же время Шлесерс предупредил, что развитие страны необходимо для того, чтобы избежать появления у нас беженцев из Сирии и других горячих точек.

Шлесерс также призвал партию поддержать русскоязычных, поскольку все граждане Латвии - одна нация.

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