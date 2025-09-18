Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

На все один ответ: нет! Минздрав отказал медикам

© LETA 18 сентября, 2025 18:22

Новости Латвии 0 комментариев

Минздрав отклонил требование медицинского профсоюза выделить 133 млн евро на повышение зарплат на 13,5%. При общем фискальном пространстве в 150 млн евро средства нужны и другим сферам, включая безопасность, сообщает LETA.

Требование Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) выделить дополнительно 133 млн евро на зарплаты медиков и их увеличение как минимум на 13,5% в настоящее время не представляется реально осуществимым, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Как указала советник министра по вопросам коммуникации Илона Ошa, фискальное пространство на следующий год в целом составляет чуть более 150 млн евро и эти средства предусмотрены для многих важных сфер, включая безопасность и демографию. Однако, если в фискальном пространстве появятся дополнительные возможности, в приоритете будет повышение низких зарплат, особенно медсестер, оплата труда которых по-прежнему существенно отстает от среднего уровня по Европейскому союзу, отметил министр.

В то же время глава Минздрава напомнил, что в 2024 году зарплаты медицинских работников уже были увеличены, и по крайней мере уровень оплаты труда врачей в настоящее время близок к европейскому коэффициенту, если сравнивать со средним уровнем в народном хозяйстве страны. Абу Мери также напомнил о том, что в прошлом году было достигнуто соглашение о возможности увеличения фонда оплаты труда на 2,6%, как и в остальном государственном секторе.

Минздрав, чтобы найти экономию средств, к которой призывал Минфин, уже тщательно пересмотрело свой бюджет и сделало все возможное, чтобы сохранить существующие доступность услуг и фонд оплаты труда, указал министр.

Как сообщалось, ЛПРЗСУ потребовал до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета трехстороннего сотрудничества, принять решение о дополнительном выделении средств сфере здравоохранения, в том числе для повышение зарплат, в противном случае обещая начать процедуру коллективного спора.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:50 18.09.2025
Латвия: кризис пассажирских перевозок продолжается
Sfera.lv 3 часа назад
Рига поднялась на 13 позиций в индексе «умных городов»
Bitnews.lv 3 часа назад
«Курорт за наш счёт»: как живёт латвийская бюрократия
Bitnews.lv 4 часа назад
После закрытия границы Польши автобусы из Беларуси едут через Латвию
Bitnews.lv 4 часа назад
На пляже в Вентспилсе найден обломок дрона с кириллицей
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия: на побережье найден дрон
Sfera.lv 4 часа назад
Индонезия: параспортсмен из Латвии взял «золото»
Sfera.lv 7 часов назад
Эстония: мирная «Молния»
Sfera.lv 9 часов назад

Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич признал вину в подделке документов

Важно 21:35

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Читать
Загрузка

Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

Важно 21:22

Важно 0 комментариев

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Читать

Неужели получилось? Силиня в соцсетях похвасталась успехами с бюджетом

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Читать

Рига за год стала умнее: новый рейтинг

Важно 20:51

Важно 0 комментариев

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

Читать

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

Выбор редакции 20:31

Выбор редакции 0 комментариев

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

Читать

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Макрон будет доказывать в суде, что его жена — женщина

Мир 19:38

Мир 0 комментариев

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

Читать