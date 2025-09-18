На все один ответ: нет! Минздрав отказал медикам

Требование Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) выделить дополнительно 133 млн евро на зарплаты медиков и их увеличение как минимум на 13,5% в настоящее время не представляется реально осуществимым, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Как указала советник министра по вопросам коммуникации Илона Ошa, фискальное пространство на следующий год в целом составляет чуть более 150 млн евро и эти средства предусмотрены для многих важных сфер, включая безопасность и демографию. Однако, если в фискальном пространстве появятся дополнительные возможности, в приоритете будет повышение низких зарплат, особенно медсестер, оплата труда которых по-прежнему существенно отстает от среднего уровня по Европейскому союзу, отметил министр.

В то же время глава Минздрава напомнил, что в 2024 году зарплаты медицинских работников уже были увеличены, и по крайней мере уровень оплаты труда врачей в настоящее время близок к европейскому коэффициенту, если сравнивать со средним уровнем в народном хозяйстве страны. Абу Мери также напомнил о том, что в прошлом году было достигнуто соглашение о возможности увеличения фонда оплаты труда на 2,6%, как и в остальном государственном секторе.

Минздрав, чтобы найти экономию средств, к которой призывал Минфин, уже тщательно пересмотрело свой бюджет и сделало все возможное, чтобы сохранить существующие доступность услуг и фонд оплаты труда, указал министр.

Как сообщалось, ЛПРЗСУ потребовал до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета трехстороннего сотрудничества, принять решение о дополнительном выделении средств сфере здравоохранения, в том числе для повышение зарплат, в противном случае обещая начать процедуру коллективного спора.