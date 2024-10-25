На восточной границе в очередях стоят 2000 грузовиков

Старший таможенник Юрис Кейш с помощью особого сканера проверяет грузы, идущие через КПП. Его подозрения, что с передней стенкой полуприцепа что-то не так, и там мог быть тайник, на сей раз не подтвердились, объясняет заместитель начальника таможенного пункта в Терехово Ирина Голубова.

«Если говорить о такой актуальной теме, как контроль санкций, могу сказать, что в этом году было около 25 случаев, по итогам которым завели уголовные дела в попытках осознанного обхода санкций», — сообщила она.

С начала полномасштабной войны в Украине и введения различных санкций против РФ поток грузов в Терехово, по словам Голубевой, не то что не стал меньше — лишь увеличился. На момент интервью в очереди здесь стояло 1020 машин. И это КПП, где очередь машин в Россию движется быстрее всего.

«Наш пункт отличается от остальных тем, что по крайней мере здесь, как видите, с одной и с другой стороны есть парковочные места и кафе, это единственный пункт, где лучшие условия для ожидания. И если вы проезжали мимо очереди, то видели, что там довольно упорядочено всё, никакого хаоса перед въездом в таможенно-контрольный пункт, за всем этим следит Погранохрана».

Двух площадок на 200 машин каждая, очевидно, не хватило — часть грузовых фур ожидает на обочине шоссе. Встав в очередь и взяв талон, водители примерно представляют, сколько времени уйдет на ожидание, поэтому иногда отлучаются, оставив груз, даже на несколько дней.

«Если, допустим, в октябре 2022 года было 200-300 машин, в октябре 2023-го — 400-500, то теперь уже чуть больше 1000».

В среднем в сутки границу в направлении России после досмотра и проверок пересекает около 170 грузовиков. Заместитель директора таможенного управления Службы государственных доходов Сандра Карклиня-Админе признаёт, что ясности в увеличении или сокращение очередей на границе нет:

«Когда-то мы могли прогнозировать длину очередей. Знали, что перед новым годом будут огромные очереди, а после уже нет. Сейчас же нет никаких возможных прогнозов. Конечно, когда в силу вступают очередные санкционные ограничения и есть переходный период, то предприниматели стараются в это время выполнить обязательства, и тогда можно наблюдать прирост».

По наблюдению Ирины Голубовой, сейчас в очереди стоят водители из Литвы и Латвии, есть и из Сербии. Но нехарактерно много и среднеазиатских грузоперевозчиков, потому что КПП Терехово сейчас используют перевозчики всех стран ЕС, Центральной Азии и России:

«Потому что поток товаров между двумя регионами РФ не прерывается — это Москва и Калининградская область. Если говорить о вывозе товаров с территории ЕС, то в основном это продукты питания, конечно, в топе у нас алкоголь, вывозят с территории альянса и медицинские товары».

Курманбек из Кыргызстана стоит на границе третьи сутки и предполагает, что ещё придется ждать 8-9 дней. Водитель рассказывает, что его коллега в прошлый раз ждал 15 суток. Грузы со скоропортящимися продуктами проходят очередь быстрее, рассказывает один из водителей:

«Я по скоропорту, наверное, ещё сутки стоять. Со скоропортом быстрее. Продукты из Калининграда транзитом в Россию. Здесь прямая дорога на Москву».

В очереди на погранпункте в Гребнево стоит около 1000 машин. В отдельные дни транспорт вдоль дороги растягивается на 20 километров. Как приходится практически жить на границе, рассказывает водитель из Сербии, повстречавшийся в центре Карсавы.

«Мы только приехали, наверное, где-то 10 суток придётся стоять. Стоим на дороге — а что делать, подъехали кофе выпить, продуктов купить, и обратно на стоянку. Там есть две стоянки, они все заполнены».

Неудобства от очереди фур, кроме водителей, испытывают и жители Карсавы, так как машины занимают часть улиц городка.

«Может быть, что прямо у церкви стоят — это и не очень хорошо, но главное, чтобы не мусорили. Всё равно им где-то же надо стоять, в тот же магазин сходить. Раньше столько машин не было, а теперь много фур стоит».

«У меня рядом с домом стоят. Меня это не беспокоит, лично мне не мешает. Один раз только в три часа ночи, как включили свои холодильники, это было сумасшествие. А так пусть стоят, мне они ничего не делают».

В этом году с пошлины за использование дорог госбюджет уже получил 22,5 миллиона евро, в прошлом году сумма составила 31 миллион. Со следующего года планируется увеличить пошлину. В опубликованном в октябре макроэкономическом прогнозе указано: ежемесячно страны ЕС экспортируют в Россию товаров на сумму свыше двух миллиардов евро. Вопрос о закрытии границе с Россией правительством Латвии не рассматривается.