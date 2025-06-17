На вооружение дополнительного батальона: Латвия приобретает десятки боевых машин для пехоты

Как уже сообщалось, в январе этого года Латвия подписала контракт с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD для Национальных вооружённых сил (НВС) на сумму 373 миллиона евро.

Согласно условиям договора, 42 машины должны быть поставлены в течение трёх лет, а первые единицы техники поступят уже в следующем году. При этом договор предусматривает возможность для Латвии заказывать дополнительные партии техники по отдельной оплате. Согласно договору, в обеспечении поставок боевых машин участие латвийской промышленности предусмотрено на уровне 30%.

Компания Defence Partnership Latvia заключила партнёрское соглашение с GDELS-Santa Bárbara Sistemas, и весной следующего года планируется начать сборку боевых машин в Валмиере. В стратегическом сотрудничестве с GDELS-Santa Bárbara Sistemas также будут участвовать местные предприятия, такие как SIA Belss, SIA Latvijas mobilais telefons, SIA East Metal, SIA Teters, SIA RK Metāls, SIA Lanos, SIA Tilde, SIA SFM Latvia и другие.