“Sadursme” цитирует велосипедиста:

“Ехал, как обычно, из Бирзгале в Кегумс и потратил одну кошачью жизнь! — так он описал ситуацию. — На волосок от беды! ”

Накануне, 1 сентября, велосипедист чудом избежал столкновения с машиной, в которой за рулём никого не было. На видео видно, как неконтролируемый автомобиль едет прямо на велосипедиста, но в последний момент тому удаётся увернуться. После этого машина врезалась в кювет.

После происшествия велосипедист направился за машиной, чтобы убедиться, что никто не пострадал, но выяснил, что внутри никого нет. В комментариях одна женщина отметила, что если бы всё это не было снято на видео, никто бы не поверил.