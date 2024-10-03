Как оказалось, рижское муниципальное предприятие Rīgas nami устроило развлекательное мероприятие на яхте для отдельных влиятельных депутатов Рижской думы и исполнительного директора Риги. При этом, кто платил за яхту - точно неизвестно. Возможно, управление Рижского свободного порта, которое нынче является госпредприятием и к Рижской думе не имеет никакого отношения. Это очень похоже на подкуп депутатов, но держу пари - и здесь виновных не будет.

Продолжать? Министерство земледелие в ту пору, когда им руководила самая национал-патриотическая партия ТБ- Visu Latvija решила установить десятки зарядок для электромобилей, находящихся на балансе министерства. Госконтроль установил, что таким образом было нецелессобразно истрачено 2,7 миллионов евро. Вы уже, наверное, догадались, что и в этом случае никого не привлекут к ответственности. Тем не менее, депутаты Сейма от партии "Стабильности!" направили заявление Генпрокурору с призывом провести проверку и начать уголовный процесс по факту возможной растраты госсредств.

Виновных нет и не предвидится. Власти, как бы дают сигнал народу, что с их налогами они, власти, могут делать все, что они хотят и ничего им за это не будет. И вообще, если что, у нас ответственность коллективная!"