По словам очевидцев, звук был настолько сильным, что перекрывал даже сирены. «В моём окружении есть люди, которые слушают русскую музыку, но никто не включает её на такой громкости в центре города», — возмутился житель Каролис.

Полиция прибыла примерно через 15 минут. «Это было частное мероприятие, мы пообщались с участниками, предупредили их — нарушений больше не зафиксировано», — сообщил представитель полиции Евгениюс Лепис, добавив, что с точки зрения закона проблема была не в языке музыки, а в уровне шума.

В ресторане, где проходил праздник, также сделали выводы. Его хозяйка Веста Жемайте подчеркнула, что заказчики бронировали террасу, но администрация не знала, какой репертуар прозвучит. «По литовским законам русская музыка не запрещена, поэтому у нас не было оснований вмешиваться. Но для нас это стало уроком — в будущем мы внесём в правила запрет на русскую музыку и будем заранее предупреждать клиентов», — сказала она.