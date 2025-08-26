Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На весь старый город: латыши и литовцы праздновали под русскую музыку, недовольные вызвали полицию (1)

Редакция PRESS 26 августа, 2025 17:36

Важно 1 комментариев

В минувшую субботу центр литовского Вильнюса стал ареной скандала: шумное празднование заключения партнёрства между латвийскими и литовскими предпринимателями сопровождалось громкими песнями на русском языке. Музыка, среди которой звучали хиты групп «Руки вверх» и VIA GRA, возмутила жителей окрестных домов — некоторые из них вызвали полицию.

По словам очевидцев, звук был настолько сильным, что перекрывал даже сирены. «В моём окружении есть люди, которые слушают русскую музыку, но никто не включает её на такой громкости в центре города», — возмутился житель Каролис.

Полиция прибыла примерно через 15 минут. «Это было частное мероприятие, мы пообщались с участниками, предупредили их — нарушений больше не зафиксировано», — сообщил представитель полиции Евгениюс Лепис, добавив, что с точки зрения закона проблема была не в языке музыки, а в уровне шума.

В ресторане, где проходил праздник, также сделали выводы. Его хозяйка Веста Жемайте подчеркнула, что заказчики бронировали террасу, но администрация не знала, какой репертуар прозвучит. «По литовским законам русская музыка не запрещена, поэтому у нас не было оснований вмешиваться. Но для нас это стало уроком — в будущем мы внесём в правила запрет на русскую музыку и будем заранее предупреждать клиентов», — сказала она.

27.08.2025
Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три (1)

Важно 21:49

Важно 1 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы (1)

Важно 21:48

Важно 1 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России (1)

Мир 21:47

Мир 1 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете (1)

Важно 21:47

Важно 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию? (1)

Важно 21:09

Важно 1 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID) (1)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 1 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО) (1)

Важно 20:54

Важно 1 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

