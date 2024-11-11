«На упаковке одна цена, а платить придется больше». Покупатель неприятно удивился после похода в магазин

«Магазин Rimi в Origo хотел меня обмануть? Цена на упаковке продукта одна, но платить приходится больше. Хорошо, что я заметил! Я подозреваю, что, возможно, люди не обращают на это внимания, а магазин наживается на «слепоте» людей, потому что со мной такое происходит уже не в первый раз», - пишет недовольный клиент торговой сети.

Покупку он совершил в начале ноября:

«При сканировании товара на кассе самообслуживания я обнаружил, что цена на упаковке составляет 5,61 евро (нет указания, с НДС или без), но на экране кассы самообслуживания отобразилась цена 6,35 евро. Но я так и не понял - это с НДС или без. Однако разница между 5,61 и 6,35 не составляет 21%.

Я спросил у сотрудника, который объяснил, что цена в магазине 6,35 евро, так и должно быть. Я попросил изменить цену на упаковке, но она отказалась это сделать. Я же отказался покупать этот товар. Объясните, почему такая разница в цене?»

Представители торговой сети Rimi объясняют, почему возникла такая ситуация. Инга Бите, менеджер по связям с общественностью Rimi в Латвии, говорит:

«Изучив ситуацию, упомянутую в жалобе клиента более подробно, мы пришли к выводу, что в данном случае произошла человеческая ошибка. На конкретный товар действовала акция до 4 ноября, но к сожалению ответственный сотрудник магазина не заменил его на соответствующий системе после окончания акции.

Учитывая, что в среднем в одном магазине Rimi имеется несколько тысяч различных товаров, при смене акций могут возникать человеческие ошибки. Приносим извинения покупателю за неудобства и благодарим посетителей магазина за внимание и активность по исправлению данной ситуации!

С другой стороны, в ситуациях, когда покупатель замечает несоответствие цены, указанной на полке, и цены, указанной в чеке, мы предлагаем Вам обратиться к сотрудникам магазина для изменения ценника или возврата потраченных денег за покупку», - отвечает представитель торговой сети.