На улицах Риги — новые платные парковочные места: где именно

Цель — лучше организовать транспортный поток и облегчить парковку в местах, где имеется высокий спрос на парковочные места.

Наряду с установкой новых платных парковок будет скорректирован порядок парковки автомобилей, чтобы снизить вероятность создания помех другим участникам дорожного движения и создания пробок из-за неправильно припаркованных автомобилей.

При создании новых платных парковок учитывается План развития Риги, целью которого является улучшение качества окружающей среды и повышение доступности общественного транспорта. Новые парковочные места в основном установлены в тарифной зоне С, а также тарифных зонах B и D.

Парковочные места будут оборудованы на улицах Алояс, Экспорта, Гертрудес, Гростона, Госпиталю, Далиня, Валдемара, Нитаурес, Пулквежа Бриежа, Рупниецас, Томсона и Зирню.

Жители, задекларировавшие место жительства в соответствующей тарифной зоне, смогут оформить карту жителя, которая обеспечит более удобное использование парковочных мест.