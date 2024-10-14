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На Трампа опять покушались? Перед митингом задержан мужчина с дробовиком и пистолетом

© BBC 14 октября, 2024 07:59

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Возле места проведения митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Калифорнии задержали вооруженного мужчину, сообщила полиция. Инцидент произошел в городе Коачелла в субботу вечером.

По данным шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко, 49-летнего жителя Лас-Вегаса Вэма Миллера задержали за час до выступления Трампа на одном из блокпостов на перекрестке — он находился за рулем черного внедорожника и имел при себе дробовик, заряженный пистолет и магазин повышенной емкости.

Власти также утверждают, что у мужчины было при себе несколько паспортов и водительских прав.

Как сообщается, мужчина был арестован по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а затем освобожден под залог в размере 5 тысяч долларов. Слушание его дела назначено на 2 января следующего года.

Власти заявили, что инцидент не повлиял на безопасность Трампа или участников митинга.

Местный шериф утверждает, что полицейским, судя по всему, удалось предотвратить попытку покушения на Дональда Трампа, но многие вопросы по поводу инцидента остаются без ответа.

Чад Бьянко заявил, что невозможно строить догадки о том, что было в голове у подозреваемого, но доказать, что намерением мужчины было покушение, может быть невозможно, признал он.

Он рассказал, что что у внедорожника мужчины был поддельный номерной знак, а внутри автомобиля был беспорядок. По данным Бьянко, там нашли несколько паспортов и водительских прав с разными именами.

По его словам, подозреваемый также сообщил властям, что является членом группы «Суверенные граждане».

«Я бы не сказал, что это воинственная группа. Это просто группа, которая не верит в правительство и государственный контроль», — сказал он.

Чад Бьянко — республиканец, ранее он высказывался в поддержку Трампа. Он также является доверенным лицом кандидата в Калифорнии.

Телекомпания CBS News сообщает со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов, что пока нет никаких признаков того, что на жизнь Трампа готовилось покушение.

Федеральные власти говорят, что продолжают расследование. Секретная служба и ФБР заявили, что знают об аресте и благодарны местным полицейским, но инцидент не повлиял на обеспечение безопасности Трампа.

«Мы благодарим правоохранительные органы за охрану места проведения митинга и помощь в обеспечении безопасности президента Трампа. Мы в курсе сообщений об аресте и в настоящее время следим за ситуацией и собираем дополнительную информацию», — заявил директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг.

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