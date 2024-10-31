На Рижском Центральном рынке закрывается пункт помощи украинским беженцам

И хотя законодательством предусмотрены серьезные льготы за благотворительность (80% суммы возвращается предприятию, оказавшему поддержку), не нашлось в Латвии силы, способной поддержать этот проект. Общественная организация Young Folks, которая открыла этот пункт и до последнего поддерживала его из своих средств, больше не в силах содержать его.

-Мы ж не прибыльная организация, - говорит Александр Морозов, руководитель Young Folks. -Кое-какую помощь выпросили у Рижской думы, что-то подбрасывали добрые люди время от времени, но без постоянной фундаментальной поддержки оплачивать помещение просто невозможно. Жаль, конечно, пункт пользовался большой популярностью у беженцев. Они сами здесь работали, поддерживали в нем порядок. В Риге есть несколько благотворительных складов, этот отличался, если можно так выразиться, домашней атмосферой. Плюс он работал без выходных и находился в самом центре Риги, куда было удобно добираться беженцам со всей Латвии.

...Сейчас беженцы пакуют вещи, готовятся перевозить их на другие склады. Александр Морозов, пользуясь случаем, напоминает, что на автовокзале по-прежнему работает пункт помощи украинским транзитным беженцам. И он тоже нуждается в пожертвованиях - пусть меньших, чем "магазин".

Сейчас поток беженцев с Украины гораздо меньший, чем 2 года назад, но люди прибывают туда постоянно - бегут с оккупированных территорий, из зоны боевых действий, с прифронтовых территорий. Почти все они без необходимых вещей, без еды и материального подспорья. Поэтому для них оставляют на вокзале вещи первой необходимости, еду, собирают деньги на билеты. Желающие помочь могут обратиться непосредственно на автовокзальный пункт или перечислить средства по адресу: Young Folks LV

LV44HABA0551038525297

Mērķis: ziedojums

...Уже прошло 2 месяца нового учебного года, но дети украинских беженцев в большинстве своем до сих пор не учатся. Как показала практика, для них, травмированных войной, оказалось большой нагрузкой учиться в школах на латышском языке, которого они, понятно, совсем не знали. В итоге школьное время уходило преимущественно на изучение языка, предметы оставались в стороне. После школы дети тянули вторую нагрузку - учились он-лайн в украинской школе.

Летом латвийские власти признали необходимость в создании украинской школы. Чиновники признавались, что не знают точного количества детей, которые живут в Латвии и не посещают школу. Как сообщали новостные агентства, несколько раз чиновники собирались с работниками украинского посольства для обсуждения этого вопроса, но школы до сих пор такой нет. Хотя детей набирается достаточно. По данным press.lv, только в выпускной класс уже собираются не менее 20 учеников. Некоторые родители специально переезжают в Ригу, чтобы обеспечить своим детям качественное образование, но украинской школы по непонятным причинам для беженцев пока так и нет. А война идет и конца её пока не видно. Вся Латвия увешана украинскими флагами в знак поддержки Украины. Легко, как говорится, любить целую страну, трудно - одного конкретного беженца...