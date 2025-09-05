Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На радость родителям? Удаленное обучение будет ограничено

© LETA 5 сентября, 2025 10:21

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера Сейм во втором чтении принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают существенное ограничение удаленного обучения на первой ступени основного образования - для учащихся 1-6-х классов. За поправки проголосовали 49 депутатов, против - 37, один депутат воздержался.

Поправки предусматривают, что взрослые, не получившие основное образование, по-прежнему смогут получать его дистанционно.

Планируется, что удаленное обучение в 1-6-х классах может быть разрешено также тем учащимся, которые переехали за границу со своими семьями или чьи родители или опекуны находятся на дипломатической или консульской службе за рубежом, являются представителями Латвии в международных организациях и учреждениях.

Также планируется сохранить возможность удаленного обучения для тех детей, чьи родители или опекуны служат в профессиональной службе или были направлены на службу или повышение профессиональной компетентности за рубежом.

Порядок и условия, на которых школы смогут осуществлять удаленное обучение, будут определяться Кабинетом министров, включая требования к технической среде и подготовке учебных материалов.

Законопроект поручает Кабинету министров определить основные принципы дистанционной реализации образовательных программ по латышскому языку, истории и культуре Латвии, природе и географии Латвии для школьников, проживающих за рубежом.

Смешанное обучение определяется как очное обучение, допускающее также использование различных других элементов, в том числе удаленного обучения. Депутат Сейма Илзе Индриксоне (Национальное объединение) призвала коалицию и партию "Новое Единство", под эгидой которой находится Министерство образования и науки (МОН), контролировать финансирование учебных заведений, которые будут предоставлять возможности семейного обучения с 1-го по 6-й класс в соответствии с учебным планом и программами.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

