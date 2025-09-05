На радость родителям? Удаленное обучение будет ограничено

Поправки предусматривают, что взрослые, не получившие основное образование, по-прежнему смогут получать его дистанционно.

Планируется, что удаленное обучение в 1-6-х классах может быть разрешено также тем учащимся, которые переехали за границу со своими семьями или чьи родители или опекуны находятся на дипломатической или консульской службе за рубежом, являются представителями Латвии в международных организациях и учреждениях.

Также планируется сохранить возможность удаленного обучения для тех детей, чьи родители или опекуны служат в профессиональной службе или были направлены на службу или повышение профессиональной компетентности за рубежом.

Порядок и условия, на которых школы смогут осуществлять удаленное обучение, будут определяться Кабинетом министров, включая требования к технической среде и подготовке учебных материалов.

Законопроект поручает Кабинету министров определить основные принципы дистанционной реализации образовательных программ по латышскому языку, истории и культуре Латвии, природе и географии Латвии для школьников, проживающих за рубежом.

Смешанное обучение определяется как очное обучение, допускающее также использование различных других элементов, в том числе удаленного обучения. Депутат Сейма Илзе Индриксоне (Национальное объединение) призвала коалицию и партию "Новое Единство", под эгидой которой находится Министерство образования и науки (МОН), контролировать финансирование учебных заведений, которые будут предоставлять возможности семейного обучения с 1-го по 6-й класс в соответствии с учебным планом и программами.

(Diena)

