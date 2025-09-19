На полгода снизят налог на основные товары питания

К этим товарам будет применяться пониженная ставка НДС в размере 12%. Стандартная ставка НДС составляет 21%.

Согласно информационному докладу Министерства финансов «О первоочередных мерах, которые должны быть включены в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы», представленному правительству Министерством финансов, эти изменения в применении НДС приведут к сокращению доходов государственного бюджета на 15 миллионов евро в следующем году и на 16,4 миллиона евро в 2027 году.

Руководитель фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис ранее сообщил агентству LETA, что в Сейме продолжится обсуждение возможности установления пониженной ставки НДС и на свинину.

Пакет законопроектов о бюджете на 2026 год планируется внести в Сейм 15 октября.