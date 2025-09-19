Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На полгода снизят налог на основные товары питания

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 14:58

Важно 0 комментариев

Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется снизить в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года.

К этим товарам будет применяться пониженная ставка НДС в размере 12%. Стандартная ставка НДС составляет 21%.

Согласно информационному докладу Министерства финансов «О первоочередных мерах, которые должны быть включены в проект закона о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы», представленному правительству Министерством финансов, эти изменения в применении НДС приведут к сокращению доходов государственного бюджета на 15 миллионов евро в следующем году и на 16,4 миллиона евро в 2027 году.

Руководитель фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис ранее сообщил агентству LETA, что в Сейме продолжится обсуждение возможности установления пониженной ставки НДС и на свинину.

Пакет законопроектов о бюджете на 2026 год планируется внести в Сейм 15 октября.

Выжмет до нитки: государство решило забрать почти всю прибыль госкомпаний

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Повышение выплаты дивидендов от государственных капитальных обществ до 90% от прибыли должно принести бюджету в 2026 году дополнительные 62 млн евро. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

Повышение выплаты дивидендов от государственных капитальных обществ до 90% от прибыли должно принести бюджету в 2026 году дополнительные 62 млн евро. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

Читать
Загрузка

Бюджета для: Минфин Латвии готовит рост налогов на вредные привычки

Важно 15:20

Важно 0 комментариев

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Читать

Водитель такси в Риге помогла полиции задержать двух нелегалов

ЧП и криминал 15:19

ЧП и криминал 0 комментариев

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

Читать

Они не сравнивают себя с Европой, а просто заботятся о своих: президент о преимуществах Латгалии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Читать

Силиня в Латгалии: безопасность — основной лейтмотив работы правительства

Новости Латвии 14:55

Новости Латвии 0 комментариев

Безопасность является основным лейтмотивом работы правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Безопасность является основным лейтмотивом работы правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Читать

«Это просто жесть!» Депутата от Нацблока пригласили учителем истории в бывшую русскую школу

Важно 14:46

Важно 0 комментариев

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

Читать