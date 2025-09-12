На подлёте к Москве сбили девять украинских БПЛА

Об уничтожении групп БПЛА рядом с Москвой Собянин отчитался несколько раз за ночь. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. О разрушениях или пострадавших мэр не сообщил.

Аэропорты Калуги и Санкт-Петербурга приостановили прием и выпуск рейсов

В подмосковном аэропорту Калуги на фоне атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В петербургском аэропорту Пулково ночью также был введен план "Ковер" из-за атаки БПЛА, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также уточнил, что военные отражают атаку дронов в юго-западной части региона. "Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. В ряде мест зафиксировано падение обломков", - написал Дрозденко. По его словам, над регионом были сбиты свыше 20 БПЛА.

Временные ограничения на полеты в ночь на 12 сентября вводили также аэропорты Иваново, Пскова и Ярославля.

Опасность атаки дронов в течение ночи ввели в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, в области работают системы ПВО. Опасность атаки БПЛА была также объявлена на территории Рязанской и Тульской областей. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Опасность БПЛА была также объявлена в Смоленской области поздно вечером 11 сентября. Работают системы ПВО, отчитался губернатор Василий Анохин. Украинские OSINT-проекты сообщили об атаке на местную нефтебазу Кардимово в 20 км от Смоленска. Официального подтверждения этой информации нет.