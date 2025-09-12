Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На подлёте к Москве сбили девять украинских БПЛА

12 сентября, 2025 12:30

Мир 0 комментариев

На подлете к Москве в ночь на пятницу, 12 сентября, были сбиты девять украинских беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин. Обстрелам подверглись и другие российские регионы. Украинские OSINT-каналы сообщили об атаке на НПЗ в Смоленской области - официального подтверждения этой информации нет.

Об уничтожении групп  БПЛА рядом с Москвой Собянин отчитался несколько раз за ночь. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. О разрушениях или пострадавших мэр не сообщил.

Аэропорты Калуги и Санкт-Петербурга приостановили прием и выпуск рейсов
В подмосковном аэропорту Калуги на фоне атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В петербургском аэропорту Пулково ночью также был введен план "Ковер" из-за атаки БПЛА, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он также уточнил, что военные отражают атаку дронов в юго-западной части региона. "Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. В ряде мест зафиксировано падение обломков", - написал Дрозденко. По его словам, над регионом были сбиты свыше 20 БПЛА.

Временные ограничения на полеты в ночь на 12 сентября вводили также аэропорты Иваново, Пскова и Ярославля.

Опасность атаки дронов в течение ночи ввели в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, в области работают системы ПВО. Опасность атаки БПЛА была также объявлена на территории Рязанской и Тульской областей. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Опасность БПЛА была также объявлена в Смоленской области поздно вечером 11 сентября. Работают системы ПВО, отчитался губернатор Василий Анохин. Украинские OSINT-проекты сообщили об атаке на местную нефтебазу Кардимово в 20 км от Смоленска. Официального подтверждения этой информации нет.

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать