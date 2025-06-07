На официальных пляжах Латвии хорошее качество воды

В Риге на всех восьми официальных пляжах также отмечается хорошее качество воды. Помимо этого, департамент жилья и окружающей среды Рижской думы регулярно проверяет качество воды в 20 популярных у жителей неофициальных местах отдыха у водоёмов.

Хотя качество воды оценивается как хорошее, дума советует рижанам и гостям столицы пользоваться официальными пляжами в Даугагриве, Вакарбулли, Вецаки, на Румбуле, на озере Бабелитес, на Кипсале, на Луцавсале и на озере Кишэзерс, где оборудованы удобства, а безопасность обеспечивают спасатели муниципальной полиции.

Государственная инспекция здравоохранения будет ежемесячно проверять качество воды до окончания сезона — 15 сентября. В случае ухудшения показателей будут введены рекомендации или запреты на купание, информация об этом размещается на информационных стендах.

Особенно важно соблюдать запреты на купание для уязвимых групп: маленьких детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.