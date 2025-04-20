На мосту через реку Резекне погиб мотоциклист (ВИДЕО)

По словам очевидцев, мотоциклист, вероятно, врезался в перила. На месте происшествия не было замечено других автомашин, поэтому предполагается, что других участников ДТП не было. Увы, спасти водителя мотоцикла не удалось. Sadursme.lv напоминает всем мотоциклистам: "думайте головой, ездите ответственно и берегите себя!"

В комментариях пишут, что это уже второй погибший на этом мосту.

Одна из комментаторов также сообщает, что "примерно в 13:00 на шоссе Рига - Резекне один такой пролетел мимо, совершив очень опасный обгон". Она предполагает, что это мог быть тот самый погибший мотоциклист.

(Иллюстративное фото.)