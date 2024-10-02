На Латвию идёт потепление: прогноз на новую неделю

До пятницы сохранится облачность, временами возможны дожди. Температура воздуха ночью будет выше нуля, а днем составит +8...+13 градусов.

Суббота и воскресенье будут довольно солнечными, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман, температура воздуха понизится до 0...-2 градусов. Днем солнце прогреет воздух до +11...+14 градусов.

На следующей неделе постепенно потеплеет. В начале недели местами еще ожидаются заморозки, а в середине и второй половине недели температура воздуха может повыситься до +14...+19 градусов.