На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

По словам Силини, после возвращения из Германии в следующий понедельник она ожидает объяснений от СЗК и министра благосостояния Рейниса Узулниекса относительно голосования по конвенции. До пятницы, 26 сентября, премьер находится с визитом в ФРГ.

Напомним, что благодаря поддержке СЗК Сейм в четверг направил в комиссию по иностранным делам законопроект оппозиции о денонсации Стамбульской конвенции, что фактически означало бы выход Латвии из этого международного договора.

За передачу инициативы на рассмотрение проголосовали 55 депутатов, против — 33. Против выступили «Новое Единство» и «Прогрессивные» .

Стамбульская конвенция вступила в силу в Латвии 1 мая 2023 года. Документ обязывает страны-участницы разработать единую политику защиты от насилия, обеспечить доступ к кризисным центрам и горячим линиям, а также поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.