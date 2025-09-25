Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

По словам Силини, после возвращения из Германии в следующий понедельник она ожидает объяснений от СЗК и министра благосостояния Рейниса Узулниекса относительно голосования по конвенции. До пятницы, 26 сентября, премьер находится с визитом в ФРГ.

Напомним, что благодаря поддержке СЗК Сейм в четверг направил в комиссию по иностранным делам законопроект оппозиции о денонсации Стамбульской конвенции, что фактически означало бы выход Латвии из этого международного договора.

За передачу инициативы на рассмотрение проголосовали 55 депутатов, против — 33.  Против выступили «Новое Единство» и «Прогрессивные» .

Стамбульская конвенция вступила в силу в Латвии 1 мая 2023 года. Документ обязывает страны-участницы разработать единую политику защиты от насилия, обеспечить доступ к кризисным центрам и горячим линиям, а также поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.

Зеленский: Трамп согласен с правом Украины на ответные удары

Мир 13:51

Мир 0 комментариев

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

Загрузка

К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Дания назвала инциденты с дронами гибридными атаками

Мир 13:17

Мир 0 комментариев

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

Для настроения 13:08

Для настроения 0 комментариев

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

