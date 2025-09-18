На годы в тюрьму: житель Эстонии переправлял мигрантов через границу

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на пять лет, а также взыскал с него стоимость использованного при совершении преступления автомобиля в размере 1000 евро.

Согласно обвинению, в период с 8 мая по 4 июня 2025 года руководитель организованной группы связывался с жителем Эстонии через приложения "Messenger" и "Telegram", предлагая за плату в размере 250 евро с человека перевозить нелегальных иммигрантов из Белоруссии через приграничные регионы Латвии до Риги, далее из Риги в Вильнюс либо в другие государства Европейского союза (ЕС), например, в Хорватию.

Обвиняемый согласился осуществлять незаконную перевозку иммигрантов и 4 июня перевез в своем транспортном средстве четырех лиц - двух граждан Ливана и двух граждан Сирии, которым другой участник организованной группы с белорусской стороны помог попасть в Латвию.

Обвиняемый должен был доставить их в Ригу для дальнейшей незаконной транспортировки в другое государство ЕС, однако 4 июня был задержан в Чорнайской волости Резекненского края.