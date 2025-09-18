В школе рухнул потолок: реальная угроза детям

В связи с этим ГБКС приняло решение запретить эксплуатацию нескольких помещений здания на первом, втором, третьем и четвертом этажах до устранения опасности. Бюро напоминает, что за содержание здания в безопасном состоянии отвечает его собственник, и призывает все стороны незамедлительно принять необходимые меры для устранения опасности.

Как агентству ЛЕТА сообщил мэр Екабпилсского края Райвис Рагайнис, в настоящее время в соответствующем корпусе школы работают строители, которые устраняют проблемы на третьем и четвертом этажах здания. В данный момент часть учащихся продолжает обучение в школе, а часть переведена на дистанционное обучение.

В самоуправлении в ближайшее время состоится совещание, на котором планируется принять решение о дальнейших действиях и обеспечении обучения детей. Одним из возможных решений может стать перевод детей в здание филиала школы.