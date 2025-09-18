Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 18. Сентября Завтра: Alita, Elita, Liesma
Доступность

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

Редакция PRESS 18 сентября, 2025 10:24

Важно 0 комментариев

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

-Именно комендантский языковой час - так и хочется назвать то, что предлагает Лиана Ланга. Уже и не знает, что ещё придумать в деле борьбы с русским языком и его носителями.

Кажется, больше всего она боится, что в какой-то момент всё «отрусифицируется», и ей нечем будет заниматься — наступит зияющая пустота.

Недавно на заседании Рижской думы, которое растянулось до глубокой ночи из-за споров, Ланга вновь показала своё истинное лицо. Когда ей задали вопрос, как она видит сотрудничество с Латвийским русским культурным обществом и развитие русской культуры в Латвии, депутат Национального союза ответила: «Развитие русской культуры я вижу в России, где она может полноценно развиваться».

Эта фраза вызвала справедливое возмущение оппозиции. Депутаты обвинили Лангу в разжигании ненависти, и совершенно правильно. Но вместо того чтобы задуматься, Ланга перешла грань и заявила, что «единственными разжигателями ненависти в Латвии являются русские, которые навязывают всем свой язык».

И вот здесь — самое главное. Я хочу обратиться к латышам. Потому что, считаю, именно латыши должны остановить Лиану Лангу. Потому что она позорит вас и ваш народ. Народ, который всегда ассоциировался с дипломатичностью, вежливостью, толерантностью, добротой и справедливостью. Ланга же топчет эту репутацию, разрушает образ латышей, выставляя их нетерпимыми и агрессивными. Но это не латышский народ, это — Ланга. Поэтому именно латыши должны первыми сказать ей: «Хватит!» и поставить точку в её грязной политике.

Вот в чём настоящий парадокс: те, кто громче всех кричат о «национальной безопасности» и «угрозе», сами и сеют ненависть. Ведь именно такие заявления, безнаказанно произнесённые с депутатского места, и создают почву для розни.

Если Лиана Ланга и дальше будет свободно транслировать подобные идеи, не получая ни осуждения, ни последствий, то рано или поздно это неизбежно выльется в насилие и ненависть среди латвийского народа. И здесь встаёт главный вопрос: где спецслужбы? Где полиция? Почему до сих пор они никак не реагируют на действия и заявления Ланги, хотя именно подобные «инициативы» реально угрожают общественной безопасности?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 18.09.2025
Рига оставит ночные автобусы до конца октября
Bitnews.lv 52 минуты назад
Латковскис: шпионы продают Латвию за копейки
Bitnews.lv 53 минуты назад
Франция взрывается: возможный налог на богачей вызвал хаос
Bitnews.lv 1 час назад
«Ситуация критическая»: медикам требуется 133 миллиона
Bitnews.lv 1 час назад
Италия: дресс-код для школы
Sfera.lv 3 часа назад
Швеция: фрикадельки меняют на фалафельки
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: задержали интернациональную банду «посылочных» террористов
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: кто-то остался без кокса
Sfera.lv 2 дня назад

Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать