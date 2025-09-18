-Именно комендантский языковой час - так и хочется назвать то, что предлагает Лиана Ланга. Уже и не знает, что ещё придумать в деле борьбы с русским языком и его носителями.

Кажется, больше всего она боится, что в какой-то момент всё «отрусифицируется», и ей нечем будет заниматься — наступит зияющая пустота.

Недавно на заседании Рижской думы, которое растянулось до глубокой ночи из-за споров, Ланга вновь показала своё истинное лицо. Когда ей задали вопрос, как она видит сотрудничество с Латвийским русским культурным обществом и развитие русской культуры в Латвии, депутат Национального союза ответила: «Развитие русской культуры я вижу в России, где она может полноценно развиваться».

Эта фраза вызвала справедливое возмущение оппозиции. Депутаты обвинили Лангу в разжигании ненависти, и совершенно правильно. Но вместо того чтобы задуматься, Ланга перешла грань и заявила, что «единственными разжигателями ненависти в Латвии являются русские, которые навязывают всем свой язык».

И вот здесь — самое главное. Я хочу обратиться к латышам. Потому что, считаю, именно латыши должны остановить Лиану Лангу. Потому что она позорит вас и ваш народ. Народ, который всегда ассоциировался с дипломатичностью, вежливостью, толерантностью, добротой и справедливостью. Ланга же топчет эту репутацию, разрушает образ латышей, выставляя их нетерпимыми и агрессивными. Но это не латышский народ, это — Ланга. Поэтому именно латыши должны первыми сказать ей: «Хватит!» и поставить точку в её грязной политике.

Вот в чём настоящий парадокс: те, кто громче всех кричат о «национальной безопасности» и «угрозе», сами и сеют ненависть. Ведь именно такие заявления, безнаказанно произнесённые с депутатского места, и создают почву для розни.

Если Лиана Ланга и дальше будет свободно транслировать подобные идеи, не получая ни осуждения, ни последствий, то рано или поздно это неизбежно выльется в насилие и ненависть среди латвийского народа. И здесь встаёт главный вопрос: где спецслужбы? Где полиция? Почему до сих пор они никак не реагируют на действия и заявления Ланги, хотя именно подобные «инициативы» реально угрожают общественной безопасности?