В обход процедуры: украинец получил гражданство Латвии

В пояснительной записке к законопроекту указано, что Цыбуля родился в 2010 году в Киеве и с 2022 года живёт в Латвии, где учится в Рижской основной школе Пардаугавы и активно занимается тхэквондо. Он добился спортивных успехов, представляя Латвию на международных соревнованиях по этому виду единоборств.

Гражданство планируется предоставить Цыбуле, чтобы он мог официально представлять Латвию на международных соревнованиях и на Летних Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе, отмечают авторы инициативы. Несколько спортивных организаций уже выразили поддержку предоставлению ему гражданства.

Также в пояснительной записке говорится, что Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) не выявило ограничений, которые могли бы помешать ему получить гражданство, однако отмечается, что на данный момент он не имеет права получить его в порядке натурализации.