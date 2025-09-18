Макрон будет доказывать в суде, что его жена — женщина

Их адвокат заявляет, что французский президент и г-жа Макрон представят эти документы в рамках иска о клевете, который они подали против блогерши Кэндис Оуэнс после того, как она высказала свое убеждение, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

Адвокаты г-жи Оуэнс ответили ходатайством об отклонении иска.

В интервью подкасту BBC «Fame Under Fire» адвокат Макронов по этому делу Том Клэр сказал, что г-жа Макрон сочла эти утверждения «невероятно обидными» и что они «отвлекают» французского президента.

Г-н Клэр сказал, что будут «представлены экспертные свидетельства научного характера», и хотя на данном этапе он не может раскрыть их точную природу, он сказал, что супруги готовы полностью доказать «как в общем, так и в частном порядке», что эти обвинения ложны.

На вопрос, будут ли Макроны предоставлять фотографии Брижит беременной и воспитывающей детей, г-н Клэр ответил, что такие фотографии существуют и будут представлены в суде, где действуют правила и стандарты.

Г-жа Оуэнс, бывший комментатор консервативного американского издания Daily Wire, имеющая миллионы подписчиков в социальных сетях, неоднократно высказывала свое мнение, что Брижит Макрон — мужчина.

В марте 2024 года она заявила, что готова поставить на карту «всю свою профессиональную репутацию» ради этого утверждения.

В июле Макроны подали иск против г-жи Оуэнс в США.