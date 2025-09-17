Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Разжигатели ненависти в Латвии — русские, навязывающие всем свой язык»: снова Ланга

17 сентября, 2025 22:56

Важно 0 комментариев

Из-за споров между оппозицией и коалицией заседание Рижской думы затянулось до ночи, как заметила агентство LETA. Заседание Рижской думы длится уже более девяти часов. В его повестку включены 95 вопросов.

На этом заседании думы разногласия между депутатами коалиции и оппозиции возникли по различным темам, например, адаптация культурного центра Иманта для людей с инвалидностью, намерение AS «Rīgas siltums» оплатить отопление украинским посольствам и двум украинским обществам, и другие.

Споры возникли также по поводу состава Консультативного совета Рижской думы по вопросам интеграции общества.

В состав совета входит депутат Национального союза Лиана Ланга. Когда Ланге задали вопрос, как она видит сотрудничество с Латвийским русским культурным обществом и как она видит развитие русской культуры в Латвии, депутат ответила, что развитие русской культуры она видит в России, где она может полноценно развиваться.

Это вызвало резкую реакцию оппозиции, которая обвинила Лангу в разжигании ненависти. На это Ланга ответила, что «единственными разжигателями ненависти в Латвии являются русские, которые навязывают всем свой язык».

Представители оппозиции подчеркнули, что интеграция означает сближение, а не раскол или угнетение.

Оппозиция выразила сожаление и обеспокоенность тем, что Ланга будет входить в состав Совета по интеграции. Было высказано мнение, что Ланга «с энтузиазмом будет разрушать Совет по интеграции изнутри».

В свою очередь, Юлия Степаненко (SV/AJ) высказала мнение, что из-за действий Ланга в Латвии могут наступить времена, когда люди будут совершать преступления на почве ненависти только потому, что кто-то говорит по-русски.

Ланга ответила на эти обвинения, не участвуя в дебатах, а высказываясь с места без включенного микрофона.

30 голосами «за», 9 «против» и 1 воздержавшимся, Рижская dome поддержала состав Консультативного совета по вопросам интеграции общества, включив в него Лангу, Виестуру Кляйнбергу (P), Агнеси Логину (P), Инеси Войку (JV), Ромуальда Ражука (AS), Сергея Долгополова (LPV), Инну Джере (SV/AJ), Алексея Росликова («За стабильность»).

В Совете также работают сотрудники Дарба и представители различных обществ.

