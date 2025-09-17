Не больше 750 евро в день: банк ограничивает снятие наличных

Swedbank предупредил своих клиентов, что с 20 ноября дневной лимит на снятие наличных с дебетовой карты будет уменьшен до 750 евро. Если клиент не согласен с такими изменениями, он может отказаться их принять и бесплатно расторгнуть договор на дебетовую карту за день до вступления изменений в силу, сообщили в банке. Если же он хочет увеличить лимиты, ему надо объяснять причины; не всем понятно, почему так.

Представитель Swedbank Янис Кропс сказал, что эти изменения введены, чтобы защитить жителей от мошенников. «Например, если мошенники получают доступ к вашему счёту или карте, то при большом лимите мошенники могут использовать его, чтобы украсть как можно большую сумму денег», — заявил он.

По его словам, большая часть клиентов, хоть раз увеличив лимиты, обычно забывает их уменьшить, а это вопрос безопасности. «Если мошенников пускают в интернет-банк, то если там лимит велик и на счету лежит соответствующая сумма, то, логично, что они могут украсть больше денег. Лимит создаёт хотя бы небольшой барьер, необходимость каким-то образом попытаться его увеличить: им нужно снова попытаться уговорить клиента, чтобы тот со своим Smart-ID или калькулятором кодов подтвердил это увеличение лимита. То есть процесс становится сложнее и для мошенника», — пояснил Кропс.

Кропс подчеркнул: то, что банк лимит снижает, не значит, что человек не может сам его увеличить. Исследование же банка показало, что в среднем клиенты снимают наличными от 150 до 300 евро, и это говорит о сокращении оборота наличных в повседневной жизни.

Член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис признал, что сумма украденных мошенниками денег весьма велика, из-за чего банки вынуждены искать решения. По его словам, когда лимиты велики и клиенты за ними не следят, мошенники, соответственно, могут похитить больше денег. И подробные вопросы от банка при увеличении лимита нужны для безопасности клиента, заверил Бразовскис: «Одна из причин — то, что есть эти риски мошенничества. Поэтому и переспрашивают: понимаю ли я, что увеличиваю лимит, увеличиваю ли я его только для себя или делаю это потому, что какой-то дядя посоветовал мне сделать какие-то фантастические вложения».

Депутат Европарламента Инесе Вайдера («Новое Единство») не согласна с этой инициативой банка. «В конце концов, человек имеет право распоряжаться своими законно заработанными деньгами, как он хочет. Не нужно чрезмерно контролировать честных граждан», — заявила она. Также она отметила, что в нынешней геополитической ситуации у людей в кошельках должны быть наличные деньги.