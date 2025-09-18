Закрытие Польшей границы с Белоруссией бьёт по торговле Европы с Китаем

Правительство в Варшаве объясняет решение продлить срок закрытия границы с Беларусью "опасениями за безопасность польских граждан". При этом оно обещает восстановить движение через границу, "как только она будет полностью в безопасности".

Как отмечает Politico, на данный шаг Польша пошла "на фоне роста напряженности в дипломатических отношениях, после того как Россия на прошлой неделе направила рой дронов в ее воздушное пространство, и при росте дипломатического давления со стороны президента США Дональда Трампа, призывающего наказать Китай за помощь Кремлю в войне в Украине". "По словам правительства Польши, "логика торговли" была заменена на "логику войны", указывается в статье.

По данным Politico, от закрытия границы пострадает торговый маршрут, по которому перевозят 90% железнодорожных грузов между ЕС и Китаем. В 2024 году объем грузов, перевозимых между ЕС и Китаем по этому маршруту, вырос на 10,6%, а стоимость этих товаров - почти на 85%, до 25,07 млрд евро. По железнодорожному маршруту, перекрытому Польшей, к сегодняшнему дню осуществляется перевозка товаров, составляющих 3,7% в общем объеме торговли между ЕС и Китаем, отмечают авторы.

Как предупредили в находящейся под контролем польского государства грузовой компании PKP Cargo, небольшие проблемы с транспортировкой грузов можно будет уладить, однако длительные задержки могут привести к переносу торговых путей в Казахстан, регион Каспийского и Черного морей, в Южную Европу и Турцию.