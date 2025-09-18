Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Закрытие Польшей границы с Белоруссией бьёт по торговле Европы с Китаем

18 сентября, 2025 17:05

0 комментариев

Закрытие Польшей границы с Белоруссией, анонсированное как временная мера на период российско-белорусских военных учений "Запад-2025", проходивших на белорусской территории с 12 по 16 сентября, и сохраненное в итоге "на неопределенный период", ставит под угрозу железнодорожные перевозки между ЕС и Китаем, пишет онлайн-издание Politico. Речь идет о транспортировке товаров на сумму в 25 млрд евро в год, указано в публикации.

Правительство в Варшаве объясняет решение продлить срок закрытия границы с Беларусью "опасениями за безопасность польских граждан". При этом оно обещает восстановить движение через границу, "как только она будет полностью в безопасности".

Как отмечает Politico, на данный шаг Польша пошла "на фоне роста напряженности в дипломатических отношениях, после того как Россия на прошлой неделе направила рой дронов в ее воздушное пространство, и при росте дипломатического давления со стороны президента США Дональда Трампа, призывающего наказать Китай за помощь Кремлю в войне в Украине". "По словам правительства Польши, "логика торговли" была заменена на "логику войны", указывается в статье.

По данным Politico, от закрытия границы пострадает торговый маршрут, по которому перевозят 90% железнодорожных грузов между ЕС и Китаем. В 2024 году объем грузов, перевозимых между ЕС и Китаем по этому маршруту, вырос на 10,6%, а стоимость этих товаров - почти на 85%, до 25,07 млрд евро. По железнодорожному маршруту, перекрытому Польшей, к сегодняшнему дню осуществляется перевозка товаров, составляющих 3,7% в общем объеме торговли между ЕС и Китаем, отмечают авторы.

Как предупредили в находящейся под контролем польского государства грузовой компании PKP Cargo, небольшие проблемы с транспортировкой грузов можно будет уладить, однако длительные задержки могут привести к переносу торговых путей в Казахстан, регион Каспийского и Черного морей, в Южную Европу и Турцию.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич признал вину в подделке документов

21:35

0 комментариев

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Читать
Загрузка

Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

21:22

0 комментариев

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Читать

Неужели получилось? Силиня в соцсетях похвасталась успехами с бюджетом

21:06

0 комментариев

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Читать

Рига за год стала умнее: новый рейтинг

20:51

0 комментариев

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

Читать

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

20:31

0 комментариев

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

Читать

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

20:06

0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Макрон будет доказывать в суде, что его жена — женщина

19:38

0 комментариев

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

Читать