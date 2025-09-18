Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обогнав Рим и Афины: Рига среди самых умных городов Европы

18 сентября, 2025 17:19

Новости Латвии

Рига поднялась на 13 позиций в международном индексе умных городов IMD Smart City index, разработанном Всемирным центром конкурентоспособности, и заняла 46-е место среди 146 оценённых городов, сообщает агентство LETA с ссылкой на Департамент внешних коммуникаций Рижской думы.

За последние два года столица Латвии улучшила свои показатели по 37 позициям, что, по мнению городских властей, подтверждает успешное развитие города и его продвижение к цели стать устойчивым, климатически нейтральным и технологически продвинутым.

Индекс умных городов учитывает как технологические и инфраструктурные показатели, так и впечатления жителей от качества городской среды, мобильности, образования, здравоохранения и доступности муниципальных услуг.

В этом году Рига обошла целый ряд европейских городов, включая Барселону, Афины, Рим и Брюссель. Первые три места в рейтинге заняли Цюрих, Осло и Женева.

По данным опросов жителей, в Риге особенно высоко оценили доступность информации о транспорте онлайн, возможность покупки билетов на культурные мероприятия через интернет, а также улучшенный доступ к муниципальным услугам благодаря общественному Wi-Fi. Более половины опрошенных отметили, что онлайн-доступ к информации повысил их доверие к решениям органов власти.

Главными приоритетами, которые, по мнению жителей, необходимо решать городу, остаются обеспечение доступного жилья, прозрачное управление, возможности трудоустройства и качественное здравоохранение.

На сегодняшний день в Риге реализуется более 30 проектов развития умного города, включая мобильность, цифровые и информационные решения, устойчивую энергетику, искусственный интеллект и социальные инновации.

Важную роль в развитии «Рижского умного города» играет Фонд инноваций, созданный Рижским самоуправлением. С 2022 года он поддерживает муниципальные учреждения, предоставляя финансирование для тестирования и внедрения инновационных решений, которые улучшают работу городских служб и качество услуг для жителей.

Обновлено: 21:50 18.09.2025
Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич признал вину в подделке документов

21:35

Важно

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Эти люди продают Латвию за гроши: Латковскис о гонорарах шпионам

21:22

Важно

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Неужели получилось? Силиня в соцсетях похвасталась успехами с бюджетом

21:06

Важно

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2025 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

Рига за год стала умнее: новый рейтинг

20:51

Важно

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

Андрей Козлов: «Лиана Ланга позорит латышский народ, и именно латыши должны её остановить»

20:31

Выбор редакции

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

20:06

Важно

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Макрон будет доказывать в суде, что его жена — женщина

19:38

Мир

Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что г-жа Макрон является женщиной, сообщает ВВС.

