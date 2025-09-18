Обогнав Рим и Афины: Рига среди самых умных городов Европы

За последние два года столица Латвии улучшила свои показатели по 37 позициям, что, по мнению городских властей, подтверждает успешное развитие города и его продвижение к цели стать устойчивым, климатически нейтральным и технологически продвинутым.

Индекс умных городов учитывает как технологические и инфраструктурные показатели, так и впечатления жителей от качества городской среды, мобильности, образования, здравоохранения и доступности муниципальных услуг.

В этом году Рига обошла целый ряд европейских городов, включая Барселону, Афины, Рим и Брюссель. Первые три места в рейтинге заняли Цюрих, Осло и Женева.

По данным опросов жителей, в Риге особенно высоко оценили доступность информации о транспорте онлайн, возможность покупки билетов на культурные мероприятия через интернет, а также улучшенный доступ к муниципальным услугам благодаря общественному Wi-Fi. Более половины опрошенных отметили, что онлайн-доступ к информации повысил их доверие к решениям органов власти.

Главными приоритетами, которые, по мнению жителей, необходимо решать городу, остаются обеспечение доступного жилья, прозрачное управление, возможности трудоустройства и качественное здравоохранение.

На сегодняшний день в Риге реализуется более 30 проектов развития умного города, включая мобильность, цифровые и информационные решения, устойчивую энергетику, искусственный интеллект и социальные инновации.

Важную роль в развитии «Рижского умного города» играет Фонд инноваций, созданный Рижским самоуправлением. С 2022 года он поддерживает муниципальные учреждения, предоставляя финансирование для тестирования и внедрения инновационных решений, которые улучшают работу городских служб и качество услуг для жителей.