Грипп в этом году будет особенно суровым: Байба Розентале

Поэтому главный врач LIC Байба Розентале в этом году советует не откладывать вакцинацию от ковида и не ждать вакцину от гриппа.

«Вакцину от гриппа SPKC нам обещает в конце сентября, но, я надеюсь, что она будет раньше. (..) Можно делать инъекции одновременно, но, видя, как сейчас распространяется SARS Cov2, я бы посоветовала не ждать. Ещё пройдет 10 дней, пока установится иммунитет», — сказала Розентале.

Видя состав ожидаемой вакцины от гриппа, профессор Розентале допустила, что в этом году грипп будет особенно свирепым.

«В прошлогодней четырёхвалентной вакцине произошло одно изменение. И именно в одном подтипе вируса типа A H3N2. В связи с этим мы можем прогнозировать, что может быть довольно большая эпидемия», — признала Розентале.

Для групп риска вакцина от гриппа покрывается государством. Вакцина против Covid-19 оплачивается для каждого.

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) показывают, что в предыдущем сезоне вакцинации, с 1 августа прошлого года по март этого года, против Covid-19 вакцинировалось более 22 тысяч человек, большинство из них — пожилые люди. Интерес к вакцинации против гриппа был намного выше. В прошлом году от гриппа было привито 127 тысяч человек.