«Это коммунистическое безумие»: во Франции хотят «ощипать» богачей — очень деньги нужны

Чтобы избежать отклонения бюджета, премьер-министр ищет соглашение с оппозицией, прежде всего с Социалистической партией (PS). Ключевым требованием левых является так называемый taxe Zucman – минимальный налог в размере 2% от имущества, превышающего 100 млн евро. В то же время в бюджетной дискуссии вновь поднимается вопрос о необходимости как-то сэкономить 44 млрд евро, урезав бюджет на эту сумму. Это необходимо в связи с растущим долгом и снижением кредитоспособности Франции (агентство Fitch понизило рейтинг с «AA-» до «A+»).

Социалистическая партия хочет найти деньги в карманах предпринимателей. Те объявляют протесты и забастовки, подобные тем, что были в 80-х годах против президента Миттерана. Франсуа Миттеран, социалистический президент Франции (1981-1995), после победы в 1981 году начал широкую программу национализации — одну из самых радикальных в Западной Европе после Второй мировой войны.

В 1981-1982 годах был национализирован банковский и финансовый сектор – 39 крупнейших французских банков. В промышленном секторе были национализированы пять крупных групп: Thomson-Brandt (электроника, оборона, энергетика), Saint-Gobain (строительные материалы, стекло), Rhône-Poulenc (химия, фармацевтика), Pechiney-Ugine-Kuhlmann, PUK (алюминий, химия), Compagnie Générale d’Électricité, CGE (телекоммуникации, энергетика).

С 1983 года, после экономического кризиса и давления рынков, правительство перешло к политике tournant de la rigueur (поворот к экономической строгости). С середины 80-х годов постепенно отказывались от национализации. В 90-е годы началась приватизация, в том числе при правительстве премьер-министра Эдуара Балладура.

"Да что вы творите!?"

Между тем, в четверг министерство внутренних дел ожидает около 900 тысяч человек, протестующих на улицах городов, актов саботажа и блокирования общественного транспорта во многих городах страны. Полиция ожидает беспорядков и актов агрессии в отношении сотрудников.

Современные экономические условия и глобализация кажутся препятствием для национализации. Но во Франции 3,5 трлн евро государственного долга — это сумма, которую придется выплачивать в течение следующих 100 лет, и бремя для поколений, которые еще только родятся. Между тем молодежь уже выходит на улицы, бастует и блокирует, в частности, средние школы.

Левые и молодежь хотят обложить налогом богачей. Николя Дюфурк, глава Bpifrance, государственного инвестиционного банка, назвал это абсурдом, «французской завистью» и коммунистической акцией.

«Это действительно коммунистическое безумие (…). Если мы украдем все состояние Бернара Арно (самого богатого француза), это позволит профинансировать 10 месяцев функционирования государственной системы здравоохранения. Но потом Арно больше не будет», — возмущенно заявил Ниолас Дюфурк в интервью радио RMC.

Президент крупнейшей организации работодателей Medef Патрик Мартин пообещал премьер-министру Себастьену Лекорну «серьезную мобилизацию» в случае повышения налогов, по образцу предыдущей кампании давления 80-х годов против политики Франсуа Миттерана.

Более 25 тысяч бизнесменов собрались в минувшие выходные на встрече, во время которой прозвучали резкие речи и царила сдержанная, но ощутимая злость... "Лидеры бизнеса также знают, как демонстрировать свое недовольство, когда политика правительства их раздражает", — подчеркивает Патрик Мартин.

В последние дни Себастьен Лекорну давал сигналы, звоня, в частности, лидерам политических партий. А также встречаясь с лидерами профсоюзов. Вопрос в том, готов ли он «разорвать» с прежней политикой и искать компромисс, особенно с Социалистической партией. Ведь именно социалисты в настоящее время являются ключом к продолжению срока полномочий парламента и предотвращению досрочных выборов, которые, согласно опросам, вновь усилили бы крайне правые силы.