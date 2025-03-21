«На этом месте не откроется ничего»! Фото с витриной на Бривибас вызвало у латвийцев бурю эмоций

Часто на пустых витринах можно увидеть надписи, анонсирующие открытие в этом месте какого-либо заведения. Однако в данном случае неизвестные авторы оставили довольно пессимистичное посление миру, которое гласит: "Drīzumā šeit netiks atvērts nekas" ("В ближайшее время здесь ничего не откроется"). Эти знаковые слова вызвали у жителей разные эмоции. Фото, опубликованное на Facebook и платформе X, набрало тысячи лайков и сотни комментариев.

Причем люди по-разному отреагировали на этот кадр:

"Налог на недвижимость в Риге — космический, но это еще полбеды. В центре уже давно негде припарковаться, поэтому даже парикмахерскую я ищу где-то в Агнескалнсе. Чудовищная жадность Рижской думы уничтожила город, скоро и Латвия исчезнет. Слишком много паразитов на одного жителя…"

"Нет пешеходов — нет и маленьких магазинчиков, куда они могли бы зайти. А пешеходов нет, потому что нет маршрутов, по которым они ходили бы массово. В тех районах города, где есть активный пешеходный поток, сохранились и маленькие магазины, и кафе, и аптеки. Никто специально не гуляет по главным магистральным улицам, чтобы заходить в магазины — это время давно прошло. Есть торговые центры и интернет-магазины, все арендуют помещения на окраинах, где есть хорошие парковки и аренда значительно дешевле, чем в центре, со всеми его неудобствами. Сколько можно причитать на эту тему? Пора принять реальность".



"Не нужно устраивать трагедию — времена маленьких лавочек давно прошли. Мы в своем многоквартирном доме переделали подвальные магазинчики: одну часть — в квартиру, другую — в кабинет логопеда. Можно ли вообще припарковаться на Бривибас?"



Еще один автор считает, что владелец помещения просто не хочет вкладываться и что-то делать: "Ждет, что кто-то придет, за свой счет все отремонтирует, поставит новую витрину, двери и будет ежемесячно платить огромную аренду. Ну пусть ждет дальше".