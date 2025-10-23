Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На дебатах в Сейме депутаты подчеркнули необходимость заботиться о латышском языке и чаще его использовать

© LETA 23 октября, 2025 13:24

Новости Латвии 0 комментариев

На дебатах в Сейме по докладу правительства о мерах по сохранению государственного языка депутаты подчеркнули необходимость заботиться о латышском языке и способствовать его употреблению в повседневной жизни.

Председатель Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) подчеркнула, что язык является предпосылкой для формирования государства. "То, каким является наш язык, показывает, каким является наше государство", - сказала спикер.

Она призвала бережно относиться к латышскому языку. "Нам всем нужно работать над знаниями латышского языка на всех уровнях", - сказала Миериня, подчеркнув, что нужно содействовать использованию латышского языка в семьях, поскольку в настоящее время большое количество контента потребляется на иностранных языках.

Председатель Сейма отметила, что молодые люди все чаще выбирают общение на английском языке и в латышский язык все чаще проникают англицизмы. Поэтому, по словам Миерини, необходимо повышать престиж госязыка.

Депутат "Нового Единства" Агнесе Краста в своем выступлении отметила, что за последние годы в сфере госязыка многое сделано - Сейм принял ряд законов, нацеленных на защиту госязыка в разных сферах общественной жизни. Например, в образовании реализован переход на обучение только на госязыке, введено требование во время предвыборной агитации проводить оплачиваемую агитацию только на латышском языке, в медицине помощь и консультации пациентам предоставляются на госязыке.

Вместе с тем, как подчеркнула Краста, для эффективного действия законодательных норм требуется участие всего общества. По словам депутата, одной из реальных угроз латышскому языку является поведение самих латышей - то, как они используют свой язык в повседневной жизни.

В докладе Кабинета министров Сейму о результатах работы и планируемых мерах по сохранению, защите и развитию государственного языка в юридической, исследовательской, образовательной и общественной сферах определены задачи, включенные в план государственной языковой политики на 2025-2027 годы.

В докладе отмечается, что системная и последовательная реализация государственной языковой политики во всех сферах общественной деятельности и использования языка должна осуществляться в прямом сотрудничестве с госуправлением - ее выполнение зависит от знаний и понимания чиновниками вопросов языковой политики, а также от их лингвистического поведения, которое, в свою очередь, влияет на поведение и мнение общества.

Также отмечается, что для объективной оценки языковой ситуации необходимо регулярно собирать данные о знаниях госязыка и его использовании жителями страны, так как в настоящее время регулярные опросы Центрального статистического управления охватывают лишь 1-2% населения.

Не менее важна и последовательная реализация перехода на обучение на госязыке и улучшение доступности ресурсов для изучения латышского языка - учебных материалов, методических пособий для учащихся, учителей и родителей. Важно также обеспечить качественное изучение латышского языка как иностранного или языка этнического наследия в Латвии, за рубежом и в диаспоре.

В свою очередь для изменения языковых привычек общества необходимо проводить мероприятия по формированию инклюзивного отношения, побуждающие носителей латышского языка общаться на нем и с теми, кто только осваивает язык. Особенно важна в этом процессе роль учителей. Также необходимо укреплять понимание обществом значения языка как идентичности и основной ценности государства, подчеркивается в докладе.
 

