На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

По данным опроса, каждый третий из числа имеющих сбережения «на черный день» в последние полгода был вынужден тронуть их, сообщается в пресс-релизе.

У мужчин финансовое положение лучше — накопления есть у 53% мужчин и лишь у 44% женщин. Заметно больше и доля женщин, у которых сбережений нет совсем (34%) — в такой же ситуации только 28% мужчин.

Нет накоплений чаще всего у молодежи до 29 лет (37%) и у жителей Латвии в возрасте 40-49 лет (34%). Зато в возрастной группе 60-74 лет почти 60% опрошенных заявили, что у них отложены средства как минимум на один месяц жизни, и лишь у 27% сбережений нет.

Что до динамики, то за последние полгода увеличить свои накопления смогли (21%) из числа тех опрошенных, кто хоть что-то откладывает. Но еще 36% имеющих сбережения признали, что за этот период им пришлось залезть в кубышку.

У 42% респондентов сумма сбережений не изменилась: тратить не пришлось, но и отложить не удалось ничего больше, либо если часть накоплений была потрачена на летний отпуск, то впоследствии эта сумма была возмещена.

В банке SEB отмечают, что это совершенно нормально, время от времени использовать часть сбережений — именно для этого они и нужны. Это способ покрыть непредвиденные или запланированные, но более крупные расходы. Однако важно восстанавливать свои сбережения до уровня, позволяющего вам чувствовать себя финансово уверенно.

Женщины в опросе чаще мужчин отмечали, что им приходится брать деньги из сбережений, мужчины чаще отмечали, что им удалось отложить еще денег. Опрос проводился в октябре, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.