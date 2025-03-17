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На чёрный день: латвийцы — о финансовой подушке безопасности

© LETA 17 марта, 2025 11:22

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии 19% жителей не имеют финансовой подушки безопасности или сбережений на непредвиденные случаи, сообщили в банке Citadele, ссылаясь на данные опроса.

Среди женщин 23% не имеют финансовой защиты, а среди мужчин 14% респондентов не имеют сбережений на непредвиденные ситуации.

Результаты опроса показывают, что если бы жители Латвии столкнулись с внезапными финансовыми трудностями, 44% не смогли бы погашать свои обязательства более трех месяцев. Наибольшему риску подвержена группа населения в возрасте от 40 до 49 лет — 23% не смогут покрывать свои обязательства более месяца, а еще 20% не имеют сбережений.

Данные опроса также показывают значительные различия между возрастными группами. Среди молодых людей или жителей в возрасте от 18 до 29 лет 34% смогли бы покрыть свои обязательства в течение одного-трех месяцев, а 8% — более чем на шесть месяцев. В свою очередь, среди старшей возрастной группы, а именно среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет, финансовая подушка безопасности относительно более стабильна — 18% указали, что могут покрывать свои обязательства более чем на полгода, указывают представители банков.

Банк также отмечает, что у жителей Литвы ситуация относительно более стабильная — 27% респондентов могли бы покрывать свои обязательства более чем на шесть месяцев, а 10% признались, что у них нет финансовых резервов. Между тем, ситуация в Эстонии схожа с ситуацией в Латвии — 14% жителей не имеют финансовой защиты, а 19% не смогли бы покрыть свои финансовые обязательства даже в течение одного месяца.

В Эстонии финансовая незащищенность особенно выражена в средней возрастной группе, а именно в возрасте от 30 до 49 лет. В этой возрастной группе 51% респондентов не смогли бы покрывать свои финансовые обязательства более месяца, тогда как в Литве ситуация значительно лучше в старшей группе (60–74 года) — 41% смогли бы покрывать свои финансовые потребности более полугода.

Исследование сбережений было проведено банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat в феврале 2025 года. В нем приняли участие более 1000 жителей каждой из стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет в режиме онлайн.

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