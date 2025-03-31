На черный день: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии

Как отметила руководитель "Bigbank Eesti" Йонна Пехтер, согласно результатам опроса, более половины жителей стран Балтии по-прежнему держат свои сбережения на обычных банковских счетах. "Разумеется, деньги, которые просто лежат на счете, никак не защищены от инфляции. В силу многолетнего отсутствия каких-либо хороших возможностей, люди привыкли к такому положению дел, и даже утратили веру в то, что в их домашнем банке можно что-то зарабатывать на своих сбережениях", - сказала Пехтер.

Опрос показал, что на срочных вкладах свои сбережения держат только 24% жителей Эстонии, 26% жителей Литвы и 8% жителей Латвии. "Долгое время крупные иностранные банки, задававшие тон на рынках стран Балтии, не предлагали своим клиентам практически никаких простых и безопасных, но при этом приносящих доход возможностей вложения денег. Всего два-три года назад маржа даже по срочным вкладам была близкой к нулю", - сказала Пехтер, добавив, что в последние годы тенденция все же стала позитивной и размещение денег на вкладах снова становится популярным.

Исследование показало, что сберегательными вкладами с более низкой процентной ставкой, но при этом с возможностью в случае необходимости быстро получить деньги, пользуются 43% жителей Эстонии, 37% жителей Латвии и 18% жителей Литвы, а в виде наличных свои сбережения хранят 30% жителей Латвии, 29% жителей Литвы и 26% жителей Эстонии.

"Эти цифры подтверждают, что значительное количество людей держат какую-то часть своих сбережений в постоянном доступе. При этом они, очевидно, не отдают себе отчета в том, что хранящиеся "в чулке" деньги могли бы приносить им доход. Даже если лежат на сберегательном счете, который позволяет вкладчикам быстро начать пользоваться своими деньгами, вложенная сумма приносила бы им 2-3% в год", - отметила руководитель банка.

"Kantar EMOR" проводила исследование по заказу "Bigbank" в четвертом квартале прошлого года.

"Bigbank" - основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. Банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах. Объем баланса "Bigbank" составляет более 2,5 млрд евро, из которых на портфель коммерческих кредитов приходится более 600 млн евро.