Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 31. Марта Завтра: Atvars, Gvido
Доступность

На черный день: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии

Редакция PRESS 31 марта, 2025 15:36

Новости Латвии 0 комментариев

vp.gov.lv

Сбережения имеют 86% жителей Латвии, 82% жителей Эстонии и 71% жителей Литвы, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Kantar EMOR" в странах Балтии по заказу "Bigbank".

Как отметила руководитель "Bigbank Eesti" Йонна Пехтер, согласно результатам опроса, более половины жителей стран Балтии по-прежнему держат свои сбережения на обычных банковских счетах. "Разумеется, деньги, которые просто лежат на счете, никак не защищены от инфляции. В силу многолетнего отсутствия каких-либо хороших возможностей, люди привыкли к такому положению дел, и даже утратили веру в то, что в их домашнем банке можно что-то зарабатывать на своих сбережениях", - сказала Пехтер.

Опрос показал, что на срочных вкладах свои сбережения держат только 24% жителей Эстонии, 26% жителей Литвы и 8% жителей Латвии. "Долгое время крупные иностранные банки, задававшие тон на рынках стран Балтии, не предлагали своим клиентам практически никаких простых и безопасных, но при этом приносящих доход возможностей вложения денег. Всего два-три года назад маржа даже по срочным вкладам была близкой к нулю", - сказала Пехтер, добавив, что в последние годы тенденция все же стала позитивной и размещение денег на вкладах снова становится популярным.

Исследование показало, что сберегательными вкладами с более низкой процентной ставкой, но при этом с возможностью в случае необходимости быстро получить деньги, пользуются 43% жителей Эстонии, 37% жителей Латвии и 18% жителей Литвы, а в виде наличных свои сбережения хранят 30% жителей Латвии, 29% жителей Литвы и 26% жителей Эстонии.

"Эти цифры подтверждают, что значительное количество людей держат какую-то часть своих сбережений в постоянном доступе. При этом они, очевидно, не отдают себе отчета в том, что хранящиеся "в чулке" деньги могли бы приносить им доход. Даже если лежат на сберегательном счете, который позволяет вкладчикам быстро начать пользоваться своими деньгами, вложенная сумма приносила бы им 2-3% в год", - отметила руководитель банка.

"Kantar EMOR" проводила исследование по заказу "Bigbank" в четвертом квартале прошлого года.

"Bigbank" - основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. Банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах. Объем баланса "Bigbank" составляет более 2,5 млрд евро, из которых на портфель коммерческих кредитов приходится более 600 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Каждый четвертый иностранный студент — гражданин Индии»: министерство взялось навести порядок

Новости Латвии 17:49

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) обязалось в течение двух лет упорядочить процесс приема иностранных студентов, в том числе совершенствуя нормативное регулирование, сообщила журналистам заместитель директора департамента по высшему образованию, науке и инновациям МОН Лиене Левада.

Министерство образования и науки (МОН) обязалось в течение двух лет упорядочить процесс приема иностранных студентов, в том числе совершенствуя нормативное регулирование, сообщила журналистам заместитель директора департамента по высшему образованию, науке и инновациям МОН Лиене Левада.

Читать
Загрузка

«Абу Мери еще не ушел в отставку?» Общество требует ответов об опасной инфекции среди детей

Важно 17:45

Важно 0 комментариев

Ситуация в Детской клинической университетской больнице (BKUS) остается изменчивой – каждый день в отделение поступают новые пациенты с подтвержденной инфекцией E. coli, продуцирующей шигатоксин. В то же время некоторые дети выписываются из больницы для продолжения лечения на дому. В настоящее время в инфекционном отделении больницы находятся 22 ребенка, еще один ребенок лечится в отделении интенсивной терапии.

Ситуация в Детской клинической университетской больнице (BKUS) остается изменчивой – каждый день в отделение поступают новые пациенты с подтвержденной инфекцией E. coli, продуцирующей шигатоксин. В то же время некоторые дети выписываются из больницы для продолжения лечения на дому. В настоящее время в инфекционном отделении больницы находятся 22 ребенка, еще один ребенок лечится в отделении интенсивной терапии.

Читать

Министерство обороны заказало шведскому Saab зенитные комплексы на 190 миллионов евро

Новости Латвии 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство обороны Латвии подписало предварительный контракт со шведской компанией Saab на поставку переносного зенитно-ракетного комплекса ближнего действия RBS 70 NG на сумму 2,1 миллиарда шведских крон (190 миллионов евро), сообщила компания Saab в понедельник.

Министерство обороны Латвии подписало предварительный контракт со шведской компанией Saab на поставку переносного зенитно-ракетного комплекса ближнего действия RBS 70 NG на сумму 2,1 миллиарда шведских крон (190 миллионов евро), сообщила компания Saab в понедельник.

Читать

Находятся ли накопления второго пенсионного уровня под ударом? Абсолютно точно — да: эксперт

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

"Находятся ли накопления второго пенсионного уровня под угрозой? Однозначно - да. В определенной степени они всегда находились под угрозой, но сейчас появились новые риски. Ведь значительная часть средств пенсионных фондов инвестируется в спекулятивные сделки с ценными бумагами, а там, как повезет", - размышляет на pietiek.com бывший вице-президент VAS "Latvijas Dzelzceļš" Айварс Стракшас.

"Находятся ли накопления второго пенсионного уровня под угрозой? Однозначно - да. В определенной степени они всегда находились под угрозой, но сейчас появились новые риски. Ведь значительная часть средств пенсионных фондов инвестируется в спекулятивные сделки с ценными бумагами, а там, как повезет", - размышляет на pietiek.com бывший вице-президент VAS "Latvijas Dzelzceļš" Айварс Стракшас.

Читать

Снижение ставки позволяет сэкономить сотни евро на ипотечных платежах: специалист Банка Латвии

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

По данным Банка Латвии, за два месяца этого года добавленная процентная ставка снижена для более чем 2,5 тыс кредитов. Заемщикам определенно стоит проявить инициативу и проверить, не готов ли их (или другой) кредитор сделать для них то же самое, потому что в случае положительного исхода экономия может оказаться вполне ощутимая, заявил передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 Карлис Вилертс, руководитель исследовательского отдела центробанка.

По данным Банка Латвии, за два месяца этого года добавленная процентная ставка снижена для более чем 2,5 тыс кредитов. Заемщикам определенно стоит проявить инициативу и проверить, не готов ли их (или другой) кредитор сделать для них то же самое, потому что в случае положительного исхода экономия может оказаться вполне ощутимая, заявил передаче «Подробности» на Латвийском радио 4 Карлис Вилертс, руководитель исследовательского отдела центробанка.

Читать

В Литве подняли из болота затонувший БТР: министр

Выбор редакции 17:21

Выбор редакции 0 комментариев

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что затонувшая в болотистой местности под Вильнюсом  американская гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) поднята.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что затонувшая в болотистой местности под Вильнюсом  американская гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) поднята.

Читать

Выборы в Рижскую думу: «Честь служить Риге» и «Союз зеленых и крестьян» идут одним списком

Новости Латвии 17:08

Новости Латвии 0 комментариев

Объединение партий "Честь служить Риге" (GKR) и "Союз зеленых и крестьян" (ZZS) обещает жителям Риги целенаправленное и ответственное развитие города, обеспечивая качественную инфраструктуру, современную образовательную среду, эффективную социальную поддержку и устойчивый экономический рост.

Объединение партий "Честь служить Риге" (GKR) и "Союз зеленых и крестьян" (ZZS) обещает жителям Риги целенаправленное и ответственное развитие города, обеспечивая качественную инфраструктуру, современную образовательную среду, эффективную социальную поддержку и устойчивый экономический рост.

Читать