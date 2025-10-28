Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На 39%! Цена электроэнергии в Латвии резко снизилась

28 октября, 2025 11:07

Новости Латвии

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 39% и составила 79,61 евро за мегаватт-час, сообщили в АО "Latvenergo".

В Эстонии цена электроэнергии снизилась на 29% до 77,74 евро за мегаватт-час.

На минувшей неделе в связи со значительным ростом выработки на ветровых электростанциях существенно снизились оптовые цены на электроэнергию в регионе "Nord Pool" - до 34,83 евро за мегаватт-час, что на 28% меньше, чем неделей ранее.

Выработка электроэнергии на ветровых электростанциях в регионе "Nord Pool" выросла на 17%, в том числе в странах Балтии - на 71%, достигнув самого высокого уровня с июня этого года. Таким образом и в Балтии, и в Скандинавии снижение цен на электроэнергию в первую очередь было обусловлено более высокой выработкой ветровой энергии.

Потребление электроэнергии в регионе "Nord Pool" на прошлой неделе составило 8012 гигаватт-часов, а объем производства электроэнергии - 8238 гигаватт-часов.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 1% до 522 гигаватт-часов. В Латвии потребление было на 3% больше, чем неделей ранее, - 137 гигаватт-часов, в Эстонии сохранилось на уровне предыдущей недели - 154 гигаватт-часа, а в Литве выросло на 2% до 232 гигаватт-часов.

Производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 7% до 336 гигаватт-часов. В Латвии выработка снизилась на 23% по сравнению с предыдущей неделей и составила 55 гигаватт-часов, в Эстонии уменьшилась на 12% до 72 гигаватт-часов, а в Литве производство электроэнергии выросло на 30% до 209 гигаватт-часов.

В целом в странах Балтии было произведено 64% электроэнергии, потребленной в регионе.

Обновлено: 15:50 28.10.2025
Аналитик, предсказавший войну в Украине, выдал новый шокирующий прогноз

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

