На 39%! Цена электроэнергии в Латвии резко снизилась

В Эстонии цена электроэнергии снизилась на 29% до 77,74 евро за мегаватт-час.

На минувшей неделе в связи со значительным ростом выработки на ветровых электростанциях существенно снизились оптовые цены на электроэнергию в регионе "Nord Pool" - до 34,83 евро за мегаватт-час, что на 28% меньше, чем неделей ранее.

Выработка электроэнергии на ветровых электростанциях в регионе "Nord Pool" выросла на 17%, в том числе в странах Балтии - на 71%, достигнув самого высокого уровня с июня этого года. Таким образом и в Балтии, и в Скандинавии снижение цен на электроэнергию в первую очередь было обусловлено более высокой выработкой ветровой энергии.

Потребление электроэнергии в регионе "Nord Pool" на прошлой неделе составило 8012 гигаватт-часов, а объем производства электроэнергии - 8238 гигаватт-часов.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 1% до 522 гигаватт-часов. В Латвии потребление было на 3% больше, чем неделей ранее, - 137 гигаватт-часов, в Эстонии сохранилось на уровне предыдущей недели - 154 гигаватт-часа, а в Литве выросло на 2% до 232 гигаватт-часов.

Производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 7% до 336 гигаватт-часов. В Латвии выработка снизилась на 23% по сравнению с предыдущей неделей и составила 55 гигаватт-часов, в Эстонии уменьшилась на 12% до 72 гигаватт-часов, а в Литве производство электроэнергии выросло на 30% до 209 гигаватт-часов.

В целом в странах Балтии было произведено 64% электроэнергии, потребленной в регионе.