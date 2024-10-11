Один из вопросов касался вознаграждения ответственных лиц, но когда их попросили назвать суммы, чиновники постарались замять вопрос, и общественность так и не узнала, сколько и за что получает каждый человек. Однако стало ясно одно: те, кто не руководит проектом, а лишь обсуждает его управление, также получают большие зарплаты.

Фредерик Озолс на «Х» дает свою оценку программе: «Единственный момент настоящего напряжения в программе Домбурса наступил, когда он попросил назвать 10 самых высоких зарплат в RB Rail. Вот тут-то и началась паника. Так и не назвали! Зарплаты! А ведь это не вопрос национальной безопасности, это вопрос эффективности и чувства меры... »

Люди, посмотревшие передачу, не скрывают своего возмущения: «Я, конечно, тоже мог бы там работать, получать огромную зарплату; ведь я, как и все остальные, понятия не имею, как осуществить такой проект и, в конце концов, что я там вообще буду делать! Берите меня!»

«С самого начала было ясно что они будут переливать из пустого в порожнее, и говорить о чем угодно, только не о своих зарплатах. Да если этим дармоедам урезать ее наполовину, они все равно будут получать тысячи!"