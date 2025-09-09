Министр энергетики США Крис Райт в интервью Financial Times заявил, что ЕС должен отказаться от закупок российской нефти и газа и заменить их американскими поставками. По его словам, это не только укрепит позиции США в вопросе санкций, но и поможет Европе обеспечить энергобезопасность за счет союзника.

Райт напомнил, что к концу 2028 года ЕС обязался закупить у США энергоресурсов на $750 млрд, включая СПГ, бензин и другие виды топлива. «Если бы европейцы четко заявили, что больше не будут покупать российскую нефть и газ, это, безусловно, повлияло бы на то, чтобы США действовали более решительно в вопросе санкций», — отметил он.

На этой неделе Райт встречается в Брюсселе с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном. Последний подтвердил, что план ЕС по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году остается в силе. При этом Йоргенсен подчеркнул: закупки нефти и газа у России фактически финансируют войну в Украине.

Схожую позицию занимает и Дональд Трамп, ранее призвавший ЕС полностью прекратить закупки российских энергоносителей.

Тем не менее, в Евросоюзе сохраняются разногласия: Венгрия и Словакия продолжают получать нефть по трубопроводам, а европейские компании указывают на сложности с разрывом долгосрочных контрактов по СПГ из-за угрозы многомиллиардных штрафов. Сейчас Еврокомиссия ищет юридические механизмы для отказа от этих поставок.

Дополнительным препятствием для сделки с США могут стать климатические обязательства ЕС, предусматривающие сокращение выбросов углекислого газа и переход к углеродной нейтральности к 2050 году. Американская сторона называет эти нормы угрозой для будущего торгового соглашения.