Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Октября Завтра: Adina, Nadina, Ulla
Доступность

«Мы продолжаем пировать!» Бите раскритиковал новый бюджет в пух и прах

Редакция PRESS 30 октября, 2025 12:41

Новости Латвии 0 комментариев

В эфире программы TV24 «Kārtības rullis» президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) и предприниматель Андрис Бите резко раскритиковал действия правительства при подготовке государственного бюджета на следующий год. Он отметил, что, несмотря на публичные обещания уменьшить расходы, на практике государственные траты не снижаются, а, наоборот, растут.

По словам Бите, LDDK уже предлагала найти как минимум 850 миллионов евро экономии, однако в проекте бюджета расходы увеличились.
«Мы говорили, что будем сокращать расходы. Просили уменьшить хотя бы на 850 миллионов по сравнению с этим годом. Даже если бы получилось сократить на 700 или 600 — это было бы приемлемо. Но в итоге мы получили бюджет с плюсом 804 миллиона, и при этом все утверждают, что расходы уменьшены», — подчеркнул он.

Главной проблемой предприниматель назвал несоответствие между обещаниями и реальностью:
«Мы возмущены тем, что никаких сокращений нет. Расходы не пересмотрены, а разговоры о дисциплине остаются только на бумаге», — заявил Бите.

Он также указал, что расходы на оборону стали удобным прикрытием для властей, позволяющим избегать анализа эффективности трат в других сферах и оправдывать новые заимствования.
«Оборона — это закрытая, непонятная сфера, куда направляются огромные средства. Конечно, эта статья важна. Но под предлогом обороны власти продолжают безконтрольно занимать деньги и даже не пытаются анализировать, как расходуются средства в других областях», — сказал глава LDDK.

Кроме того, по его словам, утверждения правительства о том, что займы берутся исключительно для нужд обороны, не соответствуют действительности.
«Нам говорят, что заимствуем только ради обороны. Но в следующем году планируется занять два миллиарда евро, увеличить расходы на 804 миллиона, из которых на оборону пойдёт лишь 300–400 миллионов. Остальное просто тратится — мы продолжаем "пировать", будто в стране мирное время», — подытожил Бите.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:45 30.10.2025
В Латвии ожидается дождливая и тёплая ночь.
Bitnews.lv 7 минут назад
Eurostat»: безработица в Латвии достигла 6,4% в сентябре
Bitnews.lv 21 минуту назад
Банк Латвии выпускает монету к 500-летию латышской книги
Bitnews.lv 1 час назад
Латвийские творожные сырки пробились в Германию
Bitnews.lv 1 час назад
Юрмала: отставка мэра
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: в airBaltic стартовала распродажа
Sfera.lv 4 часа назад
Франция: Макрон взялся за сети
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: как сдать квартиру и не преступить закон
Sfera.lv 6 часов назад

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Читать
Загрузка

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Читать

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Читать

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Для настроения 0 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Читать

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Читать

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Читать

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Читать