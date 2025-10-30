«Мы продолжаем пировать!» Бите раскритиковал новый бюджет в пух и прах

По словам Бите, LDDK уже предлагала найти как минимум 850 миллионов евро экономии, однако в проекте бюджета расходы увеличились.

«Мы говорили, что будем сокращать расходы. Просили уменьшить хотя бы на 850 миллионов по сравнению с этим годом. Даже если бы получилось сократить на 700 или 600 — это было бы приемлемо. Но в итоге мы получили бюджет с плюсом 804 миллиона, и при этом все утверждают, что расходы уменьшены», — подчеркнул он.

Главной проблемой предприниматель назвал несоответствие между обещаниями и реальностью:

«Мы возмущены тем, что никаких сокращений нет. Расходы не пересмотрены, а разговоры о дисциплине остаются только на бумаге», — заявил Бите.

Он также указал, что расходы на оборону стали удобным прикрытием для властей, позволяющим избегать анализа эффективности трат в других сферах и оправдывать новые заимствования.

«Оборона — это закрытая, непонятная сфера, куда направляются огромные средства. Конечно, эта статья важна. Но под предлогом обороны власти продолжают безконтрольно занимать деньги и даже не пытаются анализировать, как расходуются средства в других областях», — сказал глава LDDK.

Кроме того, по его словам, утверждения правительства о том, что займы берутся исключительно для нужд обороны, не соответствуют действительности.

«Нам говорят, что заимствуем только ради обороны. Но в следующем году планируется занять два миллиарда евро, увеличить расходы на 804 миллиона, из которых на оборону пойдёт лишь 300–400 миллионов. Остальное просто тратится — мы продолжаем "пировать", будто в стране мирное время», — подытожил Бите.