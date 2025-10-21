«Мы приблизились к возможному окончанию войны»: Зеленский

Россия нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области. По данным местной администрации, поврежден инфраструктурный объект, возник пожар. По предварительным данным, в результате обстрелов пострадали 16 человек, 15 из них госпитализированы: четверо находятся в тяжелом состоянии. В ночь на 20 октября вновь подвергся атаке российских беспилотников Славянск в Донецкой области Украины.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также всеобщей мобилизации в Украине. На данный момент военное положение и мобилизация в стране действуют до 5 ноября. Соответственно, их должны продлить на 90 дней, до февраля 2026 года.

Войну в Украине нельзя сравнивать с другими вооруженными конфликтами в мире, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

"Я не хочу унижать или ставить на первое место ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история", — отметил президент.

"Мы воюем с армией России. Поэтому эту войну так быстро закончить не удается", - сказал президент. В то же время украинский лидер отметил, что появились реальные предпосылки к миру.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю.Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", - сказал глава государства.