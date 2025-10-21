Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы приблизились к возможному окончанию войны»: Зеленский

Euronews 21 октября, 2025 12:01

Мир 0 комментариев

Славянск в Донецкой области второй раз за два дня подвергся российской атаке. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появились реальные предпосылки к окончанию войны, сообщает Евроньюз.

Россия нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области. По данным местной администрации, поврежден инфраструктурный объект, возник пожар. По предварительным данным, в результате обстрелов пострадали 16 человек, 15 из них госпитализированы: четверо находятся в тяжелом состоянии. В ночь на 20 октября вновь подвергся атаке российских беспилотников Славянск в Донецкой области Украины.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также всеобщей мобилизации в Украине. На данный момент военное положение и мобилизация в стране действуют до 5 ноября. Соответственно, их должны продлить на 90 дней, до февраля 2026 года.

Войну в Украине нельзя сравнивать с другими вооруженными конфликтами в мире, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

"Я не хочу унижать или ставить на первое место ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история", — отметил президент.

"Мы воюем с армией России. Поэтому эту войну так быстро закончить не удается", - сказал президент. В то же время украинский лидер отметил, что появились реальные предпосылки к миру.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю.Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", - сказал глава государства.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Загрузка

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

