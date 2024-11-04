Мы нужны этим миллионерам: дальнобойщик о том, почему лучше работать на капиталистов, а не на общество

«Во-первых, отвечая на заданный вопрос, я скромно сообщаю, что зарабатываю в среднем 1500 евро в месяц, после честно оплаченных налогов. Добавлю, что моя работа циклична. В трехнедельном цикле у меня 11 выходных и 10 рабочих дней. Рабочий день составляет от 9 до 10 часов, что регулируется тахографом.

Можно было бы зарабатывать и в два раза больше, например, если брать меньше выходных или уезжать за границу на большее количество дней, но мне это неинтересно, потому что моя жизнь устроена, у меня нет долгов, дети выросли.

Я стал ценить время больше, чем деньги. Тем не менее, спасибо за рекомендации! В будущем, возможно, я буду просить 100 евро в час, а не просто отказываться от работы в свободное время. Идея не плоха!

Я также работал электриком, но мне больше нравится водить фуру. Обе мои профессии очень востребованы, и, что еще важнее, в них нуждаются крутые миллионеры, владеющие строительными и логистическими компаниями.

Поскольку они хотят приумножить свои миллионы и хорошо разбираются в математике, они готовы платить мне и Игорю с перфоратором (отсылка к другой статье: https://press.lv/post/igor-s-perforatorom-zarabatyvaet-vdvoe-bolshe-mera-kuda-mir-katitsya-redaktor-la-o-zarplatah - прим. Press.lv) достойную зарплату. Игорь не мог бы зарабатывать 800 евро в день, если бы на его услуги не было спроса. Если нет частных заказов, ему всегда будут рады в строительной компании.

Не понятно, почему так мало молодых людей, которые хотят учиться на электриков или водителей грузовиков, но достаточно тех, кого больше интересует офисная работа.

Я не могу судить о стоимости демонтажа конкретной лестницы, но часто у этих игорей, если они достаточно опытны и не слишком жадны, календарь заказов заполнен на месяцы вперед.

Я пришел к выводу, что в сегодняшней Латвии легче заработать деньги, работая на капиталистов, чем на общество.

Возможно, виной тому неспособность общества поставить в правительство представителей, которые могли бы управлять соответствующим сектором так же успешно, как частные лица управляют своим бизнесом. Если бы кому-то удалось навести порядок, сделать эффективным государственное управление и искоренить коррупцию, ситуация изменилась бы к лучшему. Но, к сожалению, сам я сейчас очень занят тем, что вожу фуру».