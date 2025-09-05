Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мы ведь не только обороняемся»: Министерство обороны США переименовано в Военное

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 09:48

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп подпишет в пятницу указ о переименовании Министерства обороны в Военное министерство в рамках более широких усилий по представлению миру более агрессивных и победоносных вооруженных сил, пишет Politico.

Высокопоставленный чиновник администрации подтвердил это изменение, которое, вероятно, потребует принятия закона Конгрессом. Однако, по словам другого человека, знакомого с ходом обсуждений, Белый дом ищет другие альтернативы, которые позволили бы избежать голосования. Этим людям была предоставлена анонимность для обсуждения внутренних разговоров.

Военное министерство существовало после обретения США независимости до 1947 года, когда администрация Трумэна разделила армию и военно-воздушные силы на отдельные виды вооруженных сил и объединила их с тогдашним независимым военно-морским флотом, чтобы сформировать новое ведомство. Два года спустя Конгресс принял закон, который назвал его Министерством обороны.

Министр обороны Пит Хегсет, который принял «воинов» как часть идентичности Пентагона, просто написал в четверг вечером на X: «Военное министерство».

«Как Военное министерство, мы выиграли всё. Мы выиграли всё, — сказал Трамп в прошлом месяце, имея в виду две мировые войны. - Нам придется вернуться к этому».

Хегсет в интервью Fox News в среду повторил слова Трампа. «Мы выиграли Первую мировую войну и выиграли Вторую мировую войну не с Министерством обороны, а с Военным министерством, — сказал он. - Как сказал президент, мы не только защищаемся, мы и нападаем».

Трамп сказал, что, по его мнению, Конгресс поддержит его. «Оборона — это слишком оборонительно», — сказал он в прошлом месяце. «И мы хотим быть оборонительной силой, но мы также хотим быть наступательной силой, если это необходимо. Поэтому мне просто показалось, что это лучшее название».

Демократы быстро раскритиковали этот шаг. Конгрессмен Даррен Сото (Демократическая партия, Флорида) и несколько других политиков высмеяли иронию такого агрессивного шага со стороны президента, который, как сообщается, жаждет получить самую престижную мировую награду за мир.

«Трамп умоляет о Нобелевской премии мира», — сказал Сото на X. «Это должно ему помочь, верно?»

Но это решение, вероятно, понравится некоторым близким союзникам Трампа в Конгрессе. Конгрессмен Грег Стюбе (республиканец из Флориды) настаивает на том, чтобы официально изменить название в законопроекте по обороне, который, вероятно, будет вынесен на обсуждение в Палате представителей на следующей неделе.

А сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт — соавтор законопроекта о переименовании Министерства обороны вместе с сенатором Майком Ли (республиканец от штата Юта) и Стюбом — призвал законодателей проголосовать за его принятие.

«Вооруженные силы США — самая смертоносная боевая сила на планете, и восстановление названия «Министерство войны» отражает наши истинные возможности выигрывать войны, а не просто реагировать на них», — написал он в X.

