Мы можем и оштрафовать! Совет по конкуренции предупредил компании по сбору отходов

Ранее KP выяснил, что один оператор выставлял всем одинаковую плату, не учитывая, сколько систем реально обслуживает каждый участник. После проверки компания изменила методику — теперь цена зависит от числа систем, а в расчёт включаются только оправданные расходы.

Совет предупредил: такие фирмы в каждом самоуправлении фактически занимают монопольное положение, поэтому обязаны работать честно. Если условия будут несправедливыми, штраф может составить до 5% от годового оборота, но не меньше 350 евро.

KP призвал все компании пересмотреть свои методики, чтобы у участников рынка были равные условия.