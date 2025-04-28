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Мы мирная страна без крупных оружейных систем, это надо менять: адмирал

© Lsm.lv 28 апреля, 2025 15:07

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Латвия является «структурой плюс-минус мирного времени без каких-то больших, серьезных оружейных систем», и это нужно исправлять. Стране на случай необходимости требуется иметь «что-то, чем стрелять в ответ», заявил на Латвийском телевидении командир Военно-морских сил, адмирал флота Марис Поленц, сообщает rus.lsm.lv.

Внутренних ресурсов, по его оценке, может и не хватить — ведь речь о системах вооружения, возможно, и новых кораблях. На это понадобятся дополнительные деньги.

Повседневная работа ВМС включает в себя как постоянное патрулирование, так и мониторинг критически важной инфраструктуры и подводной инфраструктуры.

Поленц рассказал о ситуации на Балтике в целом: «Активность есть — мы видим, что происходит с боеготовностью, идут российские маневры по поддержанию боеготовности, мы контролируем перемещение гражданских судов, так называемого теневого флота. Мы рассматриваем различную другую информацию, которая может быть связана с подозрительным перемещением целей вблизи наших кабелей. Мы всё это делаем. Ну, еще бывают периодические помехи сигнала GPS», — сказал адмирал.

Все эти маневры российских военных — по его наблюдению, «поддержание различных боевых элементов».

Что касается недавних инцидентов с повреждением морской инфраструктуры, то, по словам Поленца, латвийские ВМС извлекли уроки из случившегося: «Нужно больше уметь реагировать на такие проблемы с помощью каких-то принципов применения силы. Вот мы сейчас начали постоянно обучать наши инспекционные группы во взаимодействии с другими структурами внутренних дел и структурами применения силы», сказал командир флота.

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