«Мы ещё увидим, как США станут больным человеком западного мира»: Карлис Буковскис

«Америка уже не всемогуща»

-Что касается изменений в мировом порядке, то они начались как минимум десять лет назад. США постепенно теряют роль самой могущественной страны в мире. Как в экономическом, так и, пропорционально, в военном плане. Китай вырос и, по сути, стал одним из полюсов мира. Европа присутствовала в качестве гиганта в экономическом, политическом и дипломатическом плане, но не в военном. Рост военного представительства происходит только сейчас. Россия отчаянно борется за сохранение своего места среди полюсов мира, хотя ее потенциал не соответствует этим ожиданиям. При СССР мир был биполярным, но после окончания холодной войны возник однополярный мир с США в качестве мирового полицейского. Сейчас мы возвращаемся к многополярному миру. Как и в XIX веке, существует европейский концерт с балансом сил между несколькими державами.

Если Европа сможет встать на ноги и стать полноценным европейским звеном гиганта НАТО, то в этом случае, в том числе и с точки зрения США, это будет в ее интересах. Сейчас они понимают, что больше не могут распределять свое внимание, свои ресурсы по всему миру. Они не могут направить свои ресурсы на защиту западной части Тихого океана от Китая, от России тоже, и в то же время на защиту Европы от России в Украине. И на оборону Европы в целом. Для них это было бы «превышением возможностей», и это стало вполне открыто. Мы принимаем Америку как всемогущую, но Америка уже не так всемогуща, как раньше.

Что будет дальше с Америкой?

-Больше всего беспокоит, что в Соединенных Штатах наступит конституционный кризис. На данный момент поведение Трампа и его администрации является массовым и гиперактивным. Они понимают, что Демократическая партия еще не оправилась от шока и совершенно не понимает, что произошло и что происходит. Почему они проиграли выборы. Оппозиции нет. Для политической культуры США характерно, что победитель получает все. К тому же обещания Трампа перед избирателями делают его таким реактивным. Кроме того, Путин был для него одним из примеров для подражания.

Что мы думаем о России? Россия зайдет так далеко, как ей позволят. На данный момент администрация президента Трампа и он лично готовы зайти так далеко, как это будет возможно, прежде чем она пойдет дальше. Уже идут разговоры о том, что увольнение федеральных судей, вынесение определенных решений не соответствует закону, и что в какой-то момент это дойдет до суда, Демократическая партия переведет дух и даст отпор.

Именно поэтому я говорю: я думаю, что в какой-то момент мы увидим США в качестве больного человека западного мира. Конституционный кризис почти наверняка [разразится], потому что есть нескрываемое желание изменить понимание демократии, даже изменить саму демократическую систему. Ее фундаментальные черты. Трамп станет испытанием для американской демократии, для ее силы, для ее конституции и для более чем 250-летних традиций.

О демократии в Европе и Улманисе

-В Европе мы также много слышали о том, что демократия, и особенно либеральная форма демократии, не является правильной формой. И не только в Венгрии, но и во многих других местах. И вот что нам нужно иметь в виду: что пытаются отнять у нас люди, подчеркивающие проблемы демократии?

Они пытаются отнять у нас нормальные правила игры, где правила игры для них точно такие же, как и для всех остальных. То есть: вы имеете право быть у власти до тех пор, пока вас избирают на честных, справедливых выборах. Если вас не избирают, вы мирно, без сопротивления, отказываетесь от власти.

Свобода мысли и свобода выражения мнений, права человека - это фундаментальные вещи, которые должны быть в демократии. Опасно, что некоторые бизнес-лидеры, которыми восхищается часть общества, считают, что у них больше прав или они имеют право на большее. Мы видели это здесь, в Латвии. Как один человек, присутствовавший при создании латвийского государства, упразднил демократическую систему с одним и тем же аргументом: демократия не работает, парламент только ворчит, они не могут договориться между собой, все слишком хаотично, поэтому всем нужно управлять более концентрированно. Мы часто ссылаемся на нацистскую Германию, но не стоит забывать, к чему нас в свое время привел авторитарный режим нашего Карла Улманиса.

Система, в которой нет дискуссий, потому что режим их не предусматривает, приводит к неправильному принятию решений, что влечет за собой трагедии. Авторитарные голоса, которые постепенно приучают общество к своему присутствию и своей особой правде, опасны. Те, кто бросает вызов правилам демократической игры, наиболее опасны. Именно поэтому в нашей Конституции записано, что демократия - это форма правления, которая существует в Латвии. Конституция Латвии запрещает цензуру, поэтому свобода слова, самовыражения и академическая свобода позволяют каждому чувствовать себя в безопасности, высказываясь о вещах, которые задевают людей, потому что только разнообразие мнений способствует разнообразию дискуссий и качественному принятию решений.

«Европа должна вернуться к демократии»: Вэнс

В качестве комментария приведем выдержки из речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции по безопасности в Мюнхене, состоявшейся на прошлой неделе.

-Мы должны делать больше, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить ими. На памяти многих из вас в этом зале холодная война противопоставила защитников демократии гораздо более тираническим силам на этом континенте. Подумайте о той стороне в этой борьбе, какая цензурировала диссидентов, закрывала церкви, отменяла выборы. Были ли они хорошими парнями? Конечно же, нет.

Слава богу, что они проиграли холодную войну... К сожалению, когда я смотрю на Европу сегодня, иногда становится не совсем ясным, что случилось с некоторыми победителями холодной войны.

Я смотрю на Брюссель, из которого комиссары Еврокомиссии предупреждали граждан, что они намерены закрывать социальные сети во время гражданских беспорядков: в тот момент, когда они замечают то, что они считают «контентом ненависти». Или же смотрю на эту самую страну, где полиция проводила рейды против граждан, подозреваемых в публикации антифеминистских комментариев в Интернете в рамках «борьбы с женоненавистничеством» в Интернете.

Я считаю, что игнорирование людей, игнорирование их проблем или, что еще хуже, закрытие СМИ, отмена выборов или исключение людей из политического процесса ничего не решает и ничего не защищает. На самом деле, это самый верный способ разрушить демократию. Свобода слова и высказывание мнений не является вмешательством в выборы. Даже тогда, когда люди выражают взгляды за пределами вашей собственной страны, и даже тогда, когда эти люди очень влиятельны, — поверьте мне, я говорю это со всем юмором — если американская демократия смогла пережить десять лет ругани от Греты Тунберг, то вы, ребята, сможете пережить несколько месяцев с Илоном Маском.

Но чего не сможет пережить ни одна демократия – ни американская, ни германская, ни европейская – если она скажет миллионам избирателей, что их мысли, их проблемы, их стремления, их мольбы о помощи несущественны или же не заслуживают даже рассмотрения.